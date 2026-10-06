Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα: Για την ιστορική επιστροφή σε Euro U21 η Εθνική Ελπίδων! - Ώρα και κανάλι

Η μεγάλη ώρα για την Εθνική Ελπίδων έφτασε! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δίνει το τελευταίο της παιχνίδι στα προκριματικά, με στόχο το «διπλό» που μπορεί να της δώσει το απευθείας εισιτήριο.

Πρώτος στόχος της Εθνικής είναι η κορυφή του ομίλου, ωστόσο ακόμη κι η δεύτερη θέση μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για την πρόκριση, καθώς η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να πάρει το εισιτήριο μέσω της διαδικασίας των καλύτερων δεύτερων ομάδων.

Το Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Euro U21 θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ο Γιάννης Ταουσιάνης στάθηκε στις δυσκολίες που αναμένεται να παρουσιάσει η Βόρεια Ιρλανδία, επισημαίνοντας τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της. Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι το τελευταίο παιχνίδι του κύκλου των προκριματικών και έχουμε απέναντί μας τη Βόρεια Ιρλανδία. Μια ομάδα που η ένταση, το άμεσο παιχνίδι και οι δεύτερες μπάλες είναι χαρακτηριστικά του τρόπου που αγωνίζεται. Προετοιμαζόμαστε, όπως πάντα, για τις ειδικές αγωνιστικές συνθήκες του παιχνιδιού, στηριζόμενοι στη δική μας ταυτότητα και για άλλη μια φορά, στην αποφασιστικότητά μας να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι που θα μας οδηγήσει στη νίκη. Μια νίκη που, έτσι κι αλλιώς, έχουμε ανάγκη για να διεκδικήσουμε την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του EURO».