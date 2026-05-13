Παγκόσμιο Κύπελλο: Στην προεπιλογή της Ουρουγουάης ο Πελίστρι, εκτός ο Σουάρες

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα άφησε οριστικά εκτός προεπιλογής της Ουρουγουάης για το Μουντιάλ 2026 τον Λουίς Σουάρες, βάζοντας τέλος στα σενάρια επιστροφής του ιστορικού αρχισκόρερ της «σελέστε».

Ο 39χρονος επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι δεν συμπεριλήφθηκε καν στη λίστα των 55 παικτών, κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική 26άδα για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 11/6-19/7 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Την ίδια στιγμή, στην προεπιλογή βρίσκεται ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού, παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του. Ο νεαρός εξτρέμ εκτός απρόοπτου θα βρίσκεται και στην τελική 26άδα της Ουρουγουάης.

Ο Μπιέλσα συμπεριέλαβε τα «βαριά χαρτιά» της Εθνικής, όπως οι Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ρόναλντ Αραούχο και Ντάργουιν Νούνιες, ενώ ως γνωστό εδώ και 2 χρόνια έχει αποσυρθεί από την Εθνική και ο Έντινσον Καβάνι της Μπόκα Τζούνιορς.

Αναλυτικά οι 55 παίκτες που επέλεξε ο Αργεντινός τεχνικός της «σελέστε»:

Τερματοφύλακες

Φερνάντο Μουσλέρα Εστουδιάντες

Σέρχιο Ροσέτ Ιντερνασιονάλ

Σαντιάγο Μελέ Μοντερέι

Κριστόφερ Φιερμαρίν Ντεφένσα ι Χουστίσια

Φράνκο Ισραέλ Τορίνο

Πάουλο Ντα Κόστα Πενιαρόλ

Κέβιν Μαρτίνες Ντανούμπιο

Αμυντικοί

Χοσέ Μαρία Χιμένες Aτλέτικο Μαδρίτης

Ματίας Βίνια Ρίβερ Πλέιτ

Ματίας Ολιβέρα Νάπολι

Γκιγιέρμο Βαρέλα Φλαμένγκο

Ρόναλντ Αραούχο Μπαρτσελόνα

Σεμπαστιάν Κάσερες Αμέρικα

Χοακίν Πικέρες Παλμέιρας

Σαντιάγο Μπουένο Γουλβς

Χοσέ Ροντρίγκες Βάσκο ντα Γκάμα

Μαρσέλο Σαράκι Σέλτικ

Νικολάς Μάριτσαλ Ντιναμό Μόσχας

Μέσοι

Φεντερίκο Βαλβέρδε Ρεάλ Μαδρίτης

Μανουέλ Ουγκάρτε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χόρχιαν ντε ΑρασκαέταΦλαμένγκο

Νικολάς ντε λα Κρουζ Φλαμένγκο

Μαξιμιλιάνο Αραούχο Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Εμιλιάνο Μαρτίνες Παλμέιρας

Νικολάς Φονσέκα Οβιέδο

Χουάν Μ. Σανάμπρια Ρεάλ Σολτ Λέικ

Ρ. Μπεντανκούρ Τότεναμ

Ναχιτάν Νάντες Αλ-Καντσία

Λούκας Τορέιρα Γαλατασαράι

Επιθετικοί

Ντάργουιν Νούνιες Αλ-Χιλάλ

Φακούντο Πελίστρι Παναθηναϊκός

Μπράιαν Ροντρίγκες Αμέρικα

Φακούντο Τόρες Όστιν FC

Αγκουστίν Κανομπίο Φλουμινένσε

Ροντρίγκο Αγκίρε Ουάνλ

Φεντερίκο Βίνιας Οβιέδο

Αγκουστίν Άλβαρες Μόντσα

Λουσιάνο Ροντρίγκες Νεόμ

Κριστιάν Ολιβέιρα Γκρέμιο

Ιγνάσιο Λακιντάνα Ουέσκα