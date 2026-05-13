Παγκόσμιο Κύπελλο: Στην προεπιλογή της Ουρουγουάης ο Πελίστρι, εκτός ο Σουάρες
Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του Μαρσέλο Μπιέλσα στην προεπιλογή της «σελέστε» - Οριστικά εκτός ο Λουίς Σουάρες.
Ο Μαρσέλο Μπιέλσα άφησε οριστικά εκτός προεπιλογής της Ουρουγουάης για το Μουντιάλ 2026 τον Λουίς Σουάρες, βάζοντας τέλος στα σενάρια επιστροφής του ιστορικού αρχισκόρερ της «σελέστε».
Ο 39χρονος επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι δεν συμπεριλήφθηκε καν στη λίστα των 55 παικτών, κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική 26άδα για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 11/6-19/7 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Την ίδια στιγμή, στην προεπιλογή βρίσκεται ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού, παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του. Ο νεαρός εξτρέμ εκτός απρόοπτου θα βρίσκεται και στην τελική 26άδα της Ουρουγουάης.
Ο Μπιέλσα συμπεριέλαβε τα «βαριά χαρτιά» της Εθνικής, όπως οι Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ρόναλντ Αραούχο και Ντάργουιν Νούνιες, ενώ ως γνωστό εδώ και 2 χρόνια έχει αποσυρθεί από την Εθνική και ο Έντινσον Καβάνι της Μπόκα Τζούνιορς.
Αναλυτικά οι 55 παίκτες που επέλεξε ο Αργεντινός τεχνικός της «σελέστε»:
Τερματοφύλακες
Φερνάντο Μουσλέρα Εστουδιάντες
Σέρχιο Ροσέτ Ιντερνασιονάλ
Σαντιάγο Μελέ Μοντερέι
Κριστόφερ Φιερμαρίν Ντεφένσα ι Χουστίσια
Φράνκο Ισραέλ Τορίνο
Πάουλο Ντα Κόστα Πενιαρόλ
Κέβιν Μαρτίνες Ντανούμπιο
Αμυντικοί
Χοσέ Μαρία Χιμένες Aτλέτικο Μαδρίτης
Ματίας Βίνια Ρίβερ Πλέιτ
Ματίας Ολιβέρα Νάπολι
Γκιγιέρμο Βαρέλα Φλαμένγκο
Ρόναλντ Αραούχο Μπαρτσελόνα
Σεμπαστιάν Κάσερες Αμέρικα
Χοακίν Πικέρες Παλμέιρας
Σαντιάγο Μπουένο Γουλβς
Χοσέ Ροντρίγκες Βάσκο ντα Γκάμα
Μαρσέλο Σαράκι Σέλτικ
Νικολάς Μάριτσαλ Ντιναμό Μόσχας
Μέσοι
Φεντερίκο Βαλβέρδε Ρεάλ Μαδρίτης
Μανουέλ Ουγκάρτε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Χόρχιαν ντε ΑρασκαέταΦλαμένγκο
Νικολάς ντε λα Κρουζ Φλαμένγκο
Μαξιμιλιάνο Αραούχο Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Εμιλιάνο Μαρτίνες Παλμέιρας
Νικολάς Φονσέκα Οβιέδο
Χουάν Μ. Σανάμπρια Ρεάλ Σολτ Λέικ
Ρ. Μπεντανκούρ Τότεναμ
Ναχιτάν Νάντες Αλ-Καντσία
Λούκας Τορέιρα Γαλατασαράι
Επιθετικοί
Ντάργουιν Νούνιες Αλ-Χιλάλ
Φακούντο Πελίστρι Παναθηναϊκός
Μπράιαν Ροντρίγκες Αμέρικα
Φακούντο Τόρες Όστιν FC
Αγκουστίν Κανομπίο Φλουμινένσε
Ροντρίγκο Αγκίρε Ουάνλ
Φεντερίκο Βίνιας Οβιέδο
Αγκουστίν Άλβαρες Μόντσα
Λουσιάνο Ροντρίγκες Νεόμ
Κριστιάν Ολιβέιρα Γκρέμιο
Ιγνάσιο Λακιντάνα Ουέσκα