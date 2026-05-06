Παναθηναϊκός: «Παρακολουθεί την περίπτωση του Ζαγαρίτη» - Τι λένε στην Ολλανδία

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με ολλανδικό δημοσίευμα.

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης έχει επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο, βρίσκοντας τον εαυτό του στην Oλλανδία, με τη φανέλα της Χέρενφεν.

Ο πρώην αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού σκόραρε για δεύτερη σερί αγωνιστική στο πρωτάθλημα και βοήθησε την ομάδα του να επικρατήσει με 3-0 στην έδρα της Χέρακλες.

Ο 25χρονος αμυντικός έχει βρει τον εαυτό του στην Ολλανδία, μετά το ανεπιτυχές πέρασμά του από την Ιταλία. Το περασμένο καλοκαίρι πήρε μεταγραφή 500 χιλιάδων ευρώ από την Αλμέρ Σίτι και έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην αριστερή πλευρά της άμυνας της Χέρενφεν, με 35 συμμετοχές, μετρώντας 2 γκολ και 4 ασίστ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «omropfryslan», ο Παναθηναϊκός είχε προσεγγίσει κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου τον Βασίλη Ζαγαρίτη, ωστόσο η υπόθεση δεν έφτασε σε προχωρημένο στάδιο.

Παρόλα αυτά, ο 25χρονος μπακ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον, τονίζοντας ότι θα εξέταζε μια πιθανή πρόταση το καλοκαίρι, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

«Αισθάνομαι καλά εδώ και δεν θέλω να φύγω αυτή τη στιγμή, οπότε δεν υπήρξε ποτέ θέμα. Αν επανέλθουν το καλοκαίρι, είμαι ανοιχτός, αλλά θα πρέπει οι προϋποθέσεις να είναι οι κατάλληλες», τόνισε χαρακτηριστικά.

