Premier League: Η Έβερτον σταμάτησε την Μάντσεστερ Σίτι και κάνει δώρο το πρωτάθλημα στην Άρσεναλ!

Η Μάντσεστερ Σίτι έπαιξε με τη... φωτιά και κάηκε στο "Hill Dickinson Stadium" απέναντι στην Έβερτον, στο τελευταίο παιχνίδι της 35ης αγωνιστικής της Premier League.

Μπορεί στο τέλος να κατάφερε τουλάχιστον να «σώσει» στις καθυστερήσεις τον ένα βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 3-3, αλλά έχασε δύο υπερπολύτιμους βαθμούς που ενδέχεται να της κοστίσουν τον τίτλο, στη μάχη σώμα με σώμα που δίνει με την Άρσεναλ (στο +5 με ματς περισσότερο).

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έλεγξε το παιχνίδι, βρήκε το γκολ που ζητούσε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Ντοκού (43'), όμως από εκεί και πέρα σταμάτησε να... παίζει. Και η γενναία Έβερτον του δευτέρου ημιχρόνου «χτύπησε» αλύπητα τη Σίτι στις αντεπιθέσεις, βρίσκοντας τρία γκολ μέσα σε 14 λεπτά (!) με τους Μπάρι (68', 81', είχε περάσει αλλαγή στο 64') και Ο'Μπράιαν (73').

Οι «πολίτες» μείωσαν αμέσως με τον Χάαλαντ (83') σε 3-2 και στο 90'+7 κατάφεραν να «κλέψουν» τον ένα βαθμό με άλλο ένα γκολ του Ντοκού.

Η Σίτι έμεινε πλέον στο -5 από τους «κανονιέρηδες», έχοντας έναν αγώνα λιγότερο χωρίς όμως να ελέγχει πια απόλυτα την κατάσταση στη διεκδίκηση του φετινού τίτλου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής της Premier League:

Λιντς-Μπέρνλι 3-1

(8' Σταχ, 52' Οκαφόρ, 56' Κάλβερτ-Λιούιν - 71' Τσαουνά)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(15' αυτ. Μαυροπάνος, 52' Τιάγκο, 83' Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1

(12' Οσούλα, 24' Μπερν, 90'+ Μπαρνς-61' Χίσελγουντ)

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1

(54' Μπουένο-17' Μουκιέλε)

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0 (9΄,45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα)

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0

(10' αυτ. Λέρμα, 30' Κρουπί, 77' Ράγιαν)

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3-2

(6' Κούνια, 14' Σέσκο, 77' Μέινο - 47' Σομποσλάι, 56' Χάκπο)

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2 (90+6΄ Μπουεντιά - 12΄ Γκάλαχερ, 25΄ Ρισάρλισον)

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3

(90'+3' Ζοάο Πέδρο - 2', 52' Αβονίγι, 18' πέν. Ιγκόρ Ζεσούς)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 3-3

(68', 81' Μπάρι, 73' Ο'Μπράιαν - 43', 90'+7' Ντοκού, 83' Χάαλαντ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Άρσεναλ 76 --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι 71 -34αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ. 64

Λίβερπουλ 58

Άστον Βίλα 58

Μπόρνμουθ 52

Μπρέντφορντ 51

Μπράιτον 50

Τσέλσι 48

Έβερτον 48

Φούλαμ 48

Σάντερλαντ 47

Νιούκαστλ 45

Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.

Λιντς 43

Νότιγχαμ Φόρεστ 42

Τότεναμ 37

--------------------

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--