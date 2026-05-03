Ο Απόλλων Σμύρνης επέστρεψε στη Γ' Εθνική

Ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε εκτός έδρας με 5-0 στη Νέα Ιωνία, απέναντι στην Αλσούπολη και «κλείδωσε» μαθηματικά την άνοδο στη Γ’ Εθνική μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν, επιστρέφοντας στην κατηγορία μετά τη σεζόν 2023-24.

Η ομάδα του Σάκη Τσιώλη μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Ο Λαμπρίδης άνοιξε το σκορ στο 3’, ενώ ο Ταλέρο έκανε το 0-2 στο 22’ και πέτυχε και τρίτο γκολ πριν την ανάπαυλα, διαμορφώνοντας το 0-3.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κορφιάτης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4 στο 54’, με τον Τσουραμάνη να ολοκληρώνει τον θρίαμβο στο 84’ για το τελικό 0-5.