Φαριόλι: «Η Πόρτο είναι ξανά κορυφαία ομάδα»

Η Πόρτο επέστρεψε ξανά στον «θρόνο» του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία κατάκτηση πρωταθλήματος.

Ο προπονητής της ομάδας, Φραντσέσκο Φαριόλι, λίγο μετά την μαθηματική κατάκτηση, αναφέρθηκε με σπαστά πορτογαλικά στην επιστροφή της Πόρτο στην Ευρωπαϊκή ελίτ του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η δήλωση του 37χρονου:

«Καλησπέρα, οικογένεια της Πόρτο! Όπως είπε ο Ζόρζε Κόστα, είμαστε ξανά μια ομάδα, μια σπουδαία ομάδα. Το πετύχαμε αυτό μαζί, αυτός ο τίτλος είναι δικός μας»

«Πόσο μας έλειψε αυτό. Ήταν πολύ σημαντικοί για εμάς. Πίστευαν στις αξίες μας, στην ομάδα μας, και θα υπάρξουν περισσότεροι του χρόνου», είπε ο τερματοφύλακας και αρχηγός της Πόρτο, Ντιόγκο Κόστα.