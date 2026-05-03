Πορτογαλία: Η Πόρτο το σήκωσε μετά τη γκέλα της Μπενφίκα που έδωσε το βραβείο του MVP στον διαιτητή

Οριστικά εκτός τίτλου έμεινε η Μπενφίκα στην Πορτογαλία, με την ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Φαμαλικάο εκτός έδρας για την 32η αγωνιστική να φέρνει έντονες αντιδράσεις.

Το βράδυ του Σαββάτου (02/05) οι «Αετοί» της Λισαβόνας δεν κατάφεραν να πάρουν το «διπλό» απέναντι στην Φαμαλικάο και λίγο αργότερα, οι «Δράκοι» του Οπόρτο επιβλήθηκαν 1-0 της Αλβέρκα και κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο στην Πορτογαλία.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, που δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Παυλίδη, είχε σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Γκουστάβο Κορέια. Καθοριστική θεωρείται η φάση του 55ου λεπτού, όταν αποβλήθηκε ο Οταμέντι, με τη Μπενφίκα να προηγείται τότε με 2-0.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι φιλοξενούμενοι έχασαν τον έλεγχο του αγώνα, δεχόμενοι την ισοφάριση, ενώ εκφράζουν διαμαρτυρίες και για άλλες φάσεις του παιχνιδιού.

Ενδεικτική του εκνευρισμού είναι και η ανάρτηση της Μπενφίκα στα social media, όπου με ειρωνικό τρόπο απονεμήθηκε το βραβείο του MVP στον διαιτητή της αναμέτρησης.

