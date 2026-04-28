Ίντερ: Ενδιαφέρον για μόνιμη απόκτηση του Μανουέλ Ακάντζι

Για την μόνιμη απόκτηση του Μανουέλ Ακάντζι θέλει να κινηθεί η Ίντερ, με τους νερατζούρι να έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τις εμφανίσεις του Ελβετού όσο αυτός είναι δανεικός από την Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως αναφέρει ο έμπιστος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Μάιο.

Την περίοδο που είναι δανεικός με τη φανέλα της ‘Ιντερ, ο Ακάντζι μετράει 43 συμμετοχές με απολογισμό δύο τέρματα σε 3.527 λεπτά συμμετοχής.