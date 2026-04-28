Ίντερ: Ενδιαφέρον για μόνιμη απόκτηση του Μανουέλ Ακάντζι
EPA/CYRIL ZINGARO
OnSports Team 28 Απριλίου 2026, 18:37
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ίντερ

Στο Μιλάνο θέλει να κρατήσει μόνιμα τον Μανουέλ Ακάντζι η Ίντερ, με τους νερατζούρι να κινούνται για την απόκτηση του Ελβετού κεντρικού αμυντικού από την Μάντσεστερ Σίτι.

Για την μόνιμη απόκτηση του Μανουέλ Ακάντζι θέλει να κινηθεί η Ίντερ, με τους νερατζούρι να έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τις εμφανίσεις του Ελβετού όσο αυτός είναι δανεικός από την Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως αναφέρει ο έμπιστος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Μάιο.

Την περίοδο που είναι δανεικός με τη φανέλα της ‘Ιντερ, ο Ακάντζι μετράει 43 συμμετοχές με απολογισμό δύο τέρματα σε 3.527 λεπτά συμμετοχής.

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Η σκληράδα την οδήγησε στο προβάδισμα
9 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Η σκληράδα την οδήγησε στο προβάδισμα
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Προετοιμασία χωρίς τέσσερις για Ολυμπιακό
25 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Προετοιμασία χωρίς τέσσερις για Ολυμπιακό
EUROLEAGUE
Πουθενά μόνος του: Πάνω από 1.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στη «Roig Arena»
52 λεπτά πριν Πουθενά μόνος του: Πάνω από 1.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στη «Roig Arena»
ΜΠΑΣΚΕΤ
FIBA, NBA, Euroleague, συναντήθηκαν σε καλό κλίμα και θα συνεχίσουν συζητήσεις
57 λεπτά πριν FIBA, NBA, Euroleague, συναντήθηκαν σε καλό κλίμα και θα συνεχίσουν συζητήσεις
Όλες οι ειδήσεις
