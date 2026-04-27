Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΟΦΗ: «Κάηκε» το Ηράκλειο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Glomex
Onsports Team 27 Απριλίου 2026, 20:59
Ξέφρενοι πανηγυρισμοί και εντυπωσιακή παρέλαση των Κυπελλούχων στους δρόμους της πόλης.

Σε γιορτινό κλίμα «ντύθηκε» το Ηράκλειο, με τους Κυπελλούχους Ελλάδας να κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους της πόλης και τον κόσμο να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Ο ΟΦΗ πανηγυρίζει τη δεύτερη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στην ιστορία του, με τους φίλους της ομάδας να βγαίνουν μαζικά στους δρόμους, ζώντας στιγμές που είχαν καιρό να βιώσουν στην πρωτεύουσα της Κρήτης.

Ο Μιχάλης Μπούσης, ο Χρήστος Κόντης, οι ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας γνώρισαν την αποθέωση, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της διαδρομής, συνοδεία μουσικής και πανηγυρισμών, πάνω στο ειδικά διαμορφωμένο πούλμαν για περισσότερες από δύο ώρες.

Δείτε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τη μεγάλη γιορτή στο Ηράκλειο και τον τρόπο με τον οποίο τη βίωσαν οι πρωταγωνιστές, με τον Τιάγκο Νους να ξεχωρίζει κρατώντας το δικό του μπουκάλι και τον αρχηγό Βασίλη Λαμπρόπουλο να κλέβει τις εντυπώσεις φορώντας μάσκα Captain America...

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο Μιχάλης Μπούσης (μεγαλομέτοχος ΟΦΗ) με το τρόπαιο στα χέρια!

Ο Κόντης ζήτησε γεμάτο γήπεδο την Κυριακή και αποθεώθηκε!

Το Ηράκλειο έχει πάρει φωτιά... - Αμέτρητοι οι πυρσοί!

Με φόντο τον θρυλικό Ευγένιο Γκέραρντ οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του ΟΦΗ

«Φλέγεται» το Μεγάλο Κάστρο της Κρήτης

Με μάσκα ήρωα της Marvel o Λαμπρόπουλος στο trophy parade!



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved