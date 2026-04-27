ΟΦΗ: «Κάηκε» το Ηράκλειο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σε γιορτινό κλίμα «ντύθηκε» το Ηράκλειο, με τους Κυπελλούχους Ελλάδας να κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους της πόλης και τον κόσμο να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Ο ΟΦΗ πανηγυρίζει τη δεύτερη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στην ιστορία του, με τους φίλους της ομάδας να βγαίνουν μαζικά στους δρόμους, ζώντας στιγμές που είχαν καιρό να βιώσουν στην πρωτεύουσα της Κρήτης.

Ο Μιχάλης Μπούσης, ο Χρήστος Κόντης, οι ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας γνώρισαν την αποθέωση, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της διαδρομής, συνοδεία μουσικής και πανηγυρισμών, πάνω στο ειδικά διαμορφωμένο πούλμαν για περισσότερες από δύο ώρες.

Δείτε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τη μεγάλη γιορτή στο Ηράκλειο και τον τρόπο με τον οποίο τη βίωσαν οι πρωταγωνιστές, με τον Τιάγκο Νους να ξεχωρίζει κρατώντας το δικό του μπουκάλι και τον αρχηγό Βασίλη Λαμπρόπουλο να κλέβει τις εντυπώσεις φορώντας μάσκα Captain America...