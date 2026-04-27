Μόντριτς: Τέλος η σεζόν για τον Κροάτη, «τρέχει» να προλάβει το Μουντιάλ
EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
OnSports Team 27 Απριλίου 2026, 18:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μίλαν

Κάταγμα στο ζυγωματικό υπέστη ο αστέρας της Μίλαν, Λούκα Μόντριτς, με τον Κροάτη πλέον να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, με τεράστιο ερωτηματικό να παραμένει η κατάσταση γύρω από τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.

Άσχημα τα νέα για τη Μίλαν,  με τον Λούκα Μόντριτς να τραυματίζεται στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους.

Συγκεκριμένα, σε μια εναέρια μονομαχία με τον Λοκατέλι, υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό και δεν αναμένεται να αγωνιστεί με τη φανέλα των «ροσονέρι» για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Μόντριτς αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή, με μοναδικό ερωτηματικό να παραμένει η κατάστασή του ενόψει  του επερχόμενου Μουντιάλ. Τα ρεπορτάζ στην πατρίδα του, αναφέρουν πως κατά πάσα πιθανότητα θα προλάβει, αλλά θα αναγκαστεί να αγωνιστεί με προστατευτική μάσκα.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Sold out τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια
8 λεπτά πριν ΑΕΚ: Sold out τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια
EUROLEAGUE
Λεσόρ: «Ξέρουμε τι διακυβεύεται - Να ανεβάσω την απόδοσή μου»
31 λεπτά πριν Λεσόρ: «Ξέρουμε τι διακυβεύεται - Να ανεβάσω την απόδοσή μου»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Θλάση ο Καμαρά - Ξεκίνησε προετοιμασία για Ολυμπιακό
32 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Θλάση ο Καμαρά - Ξεκίνησε προετοιμασία για Ολυμπιακό
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Προσηλωμένοι στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup
55 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Προσηλωμένοι στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup
Όλες οι ειδήσεις
