Μόντριτς: Τέλος η σεζόν για τον Κροάτη, «τρέχει» να προλάβει το Μουντιάλ

EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

OnSports Team

Κάταγμα στο ζυγωματικό υπέστη ο αστέρας της Μίλαν, Λούκα Μόντριτς, με τον Κροάτη πλέον να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, με τεράστιο ερωτηματικό να παραμένει η κατάσταση γύρω από τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.

Άσχημα τα νέα για τη Μίλαν, με τον Λούκα Μόντριτς να τραυματίζεται στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους.

Συγκεκριμένα, σε μια εναέρια μονομαχία με τον Λοκατέλι, υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό και δεν αναμένεται να αγωνιστεί με τη φανέλα των «ροσονέρι» για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Μόντριτς αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή, με μοναδικό ερωτηματικό να παραμένει η κατάστασή του ενόψει του επερχόμενου Μουντιάλ. Τα ρεπορτάζ στην πατρίδα του, αναφέρουν πως κατά πάσα πιθανότητα θα προλάβει, αλλά θα αναγκαστεί να αγωνιστεί με προστατευτική μάσκα.