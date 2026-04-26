Super League 2: Επικράτησε ο ΠΑΟΚ Β, ισόπαλο το ντέρμπι της Καβάλας, έπεσε με ψηλά το κεφάλι ο ΠΑΣ

Ολοκληρώθηκαν τα play-out της Super League 2, με τις αναμετρήσεις να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, ωστόσο δεν έλειψαν το θέαμα και τα γκολ.

Τέλος έλαβε η διαδικασία των play-out στη Super League 2 με τον ΠΑΟΚ Β και το Νέστο Χρυσούπολης να είναι οι δύο ομάδες που επιβίωσαν και θα παραμείνουν και τη νέα σεζόν στην κατηγορία.

Από την άλλη, Καβάλα, Καμπανιακός, ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικός αποχαιρέτησαν την κατηγορία, με την τελευταία αγωνιστική να μην αλλάζει τα δεδομένα.

Στο ντέρμπι της Καβάλας, γηπεδούχοι και Νέστος αναμετρήθηκαν χωρίς το άγχος των βαθμών, προσφέροντας ένα ανοιχτό παιχνίδι. Η ομάδα της Χρυσούπολης «πάγωσε» αρχικά τους γηπεδούχους με το γκολ του Αντεσίνα στο 17′, όμως οι «Αργοναύτες» αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο. Με αντεπίθεση διαρκείας, η Καβάλα γύρισε το ματς χάρη στον Σιφνέο (64′) και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χρήστου Ρόβα (73′). Η τελευταία κουβέντα, ωστόσο, ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Βοντάνελ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 80ο λεπτό.

Στα Ιωάννινα, ο ΠΑΣ αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι την κατηγορία με τους Γιαννιώτες να μπαίνουν με «πατημένο το γκάζι», παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο, χάρη στους Μπούλαρι (1′) και Αθανασίου (11′). Παρά το αυτογκόλ του Ντεκουμέ στο 32′ που μείωσε για τον Καμπανιακό, ο Ντούμας επανέφερε την απόσταση ασφαλείας (3-1). Ο Παπακωνσταντίνου μείωσε σε 3-2 στο 88′, ο Κυπράκος έκανε το 4-2 στις καθυστερήσεις, για να διαμορφώσει ο Σαρβανίδης το τελικό 4-3 με πέναλτι στην εκπνοή.

Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ Β’ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Μακεδονικό, κλειδώνοντας την πρώτη θέση στην ειδική βαθμολογία των play-out. Οι «ασπρόμαυροι» καθάρισαν την υπόθεση νίκη από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, σκοράροντας κατά ριπάς με τους Μπαλντέ (3′), Γιρέτσο (22′) και Αβράμπο (25′). Το μόνο που κατάφερε ο Μακεδονικός ήταν να πετύχει το γκολ της τιμής με τον Καντέβε στο 67ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης 2-2

ΠΑΟΚ Β’- Μακεδονικός 3-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός 4-2

Η βαθμολογία:

1. ΠΑΟΚ Β’ 34

2. Νέστος Χρυσούπολης 31

3. Καβάλα 24

4. Καμπανιακός 16

5. ΠΑΣ Γιάννινα 16

6. Μακεδονικός 11