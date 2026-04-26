Γάνδη - Κλαμπ Μπριζ 0-2 : Προσωρινά πρώτη με σκόρερ τον Τζόλη

Με τον Χρήστο Τζόλη να σκοράρει το 2-0, η Κλαμπ Μπριζ πέρασε από την έδρα της Γάνδης και πέρασε προσωρινά στην πρώτη θέση του Βελγικού πρωταθλήματος.

Σημαντική νίκη πανηγύρισε η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, με τον Έλληνα εξτρέμ να διαμορφώνει με δικό του τέρμα το τελικό 2-0 απέναντι στη Γάνδη, ανεβαίνοντας προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Μπριζ έφτασε τους 44 βαθμούς, προσπερνώντας τη Σεν Ζιλουάζ (43β.) και αποκτώντας προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, έστω με παιχνίδι περισσότερο.

Ο Χρήστος Τζόλης κάνει πράγματα και θαύματα τη φετινή σεζόν, έχοντας 22 ασίστ και 18 γκολ σε 47 παιχνίδια.

