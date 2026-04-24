ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, Ζίβκοβιτς: «Να πάρουμε το Κύπελλο για όσα έχουμε περάσει φέτος»

Οι δηλώσεις του αρχηγού του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΟΦΗ (25/04, 20:30).

Αποφασιστικότητα και πίστη στον στόχο κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας έβγαλε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον μεγάλο τελικό απέναντι στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο διεθνής Σέρβος άσος στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, στην ευθύνη που συνοδεύει το περιβραχιόνιο, αλλά και στη δίψα ολόκληρης της ομάδας να κατακτήσει το τρόπαιο σε μια τόσο ιδιαίτερη χρονιά για τον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Για το αν είναι για εκείνον σημαντικός ο τελικός, δεδομένου ότι έχει κερδίσει ξανά το τρόπαιο και έχει κατακτήσει μεγαλύτερους τίτλους με τον ΠΑΟΚ: “Φυσικά, είναι σημαντικός για εμένα, τον σύλλογο και τους οπαδούς. Θα κάνουμε τα πάντα γιατί ξέρουμε τι περάσαμε φέτος και θεωρούμε αυτό το τρόπαιο σημαντικό”.

Για το πώς είναι ενόψει του τελικού, καθώς το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπισε τραυματισμό και επέστρεψε κόντρα στην ΑΕΚ για περίπου μισή ώρα: “Ήταν δύσκολη περίοδος για εμένα, αλλά την ξεπέρασα, είμαι εδώ, νιώθω έτοιμος. Όπως κάθε ποδοσφαιριστής μέσα στη σεζόν, έτσι και εγώ είχα μία άτυχη στιγμή. Πήρα κάποια λεπτά στο προηγούμενο ματς και νιώθω έτοιμος”.

Για το αν υπάρχει άγχος ή ανυπομονησία: “Το πρώτο που πρέπει να ελέγξεις είναι το συναίσθημά σου, πρέπει να παραμείνεις ήρεμος και συγκεντρωμένος για να μπορέσουμε να αποδώσουμε”.