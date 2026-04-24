ΟΦΗ: Χάνει τον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ ο Μπόρχα Γκονθάλεθ

Πλήγμα στον ΟΦΗ λίγες ώρες πριν το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό (25/4, 20:30), με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ να μην ξεπερνά τις ενοχλήσεις και να τίθεται νοκ-αουτ από τον τελικό του Κυπέλλου.

Χωρίς τον Μπόρχα Γκονθάλεθ θα υπολογίζει ο ΟΦΗ ο οποίος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Συγκεκριμένα, ο ισπανός φουλ-μπακ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν τις τελευταίες ημέρες, με τον Χρήστο Κόντη να αναγκάζεται να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί.

Στη φετινή σεζόν με τη φανέλα του ΟΦΗ, ο Γκονθάλεθ έχει αγωνιστεί σε 26 παιχνίδια, με απολογισμό τρία γκολ και έξι ασίστ.