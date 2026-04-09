Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Όχι» της Αστυνομίας σε ΠΑΟΚ κι ΟΦΗ για κατάργηση των «νεκρών» ζωνών
Οnsports team 09 Απριλίου 2026, 17:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ / ΠΑΟΚ

Η Αστυνομία απέρριψε το αίτημα ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για τις «νεκρές» ζώνες κι ο τελικός Κυπέλλου θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό με περιορισμένη παρουσία κόσμου.

Αρνητική ήταν η απάντηση της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινό αίτημα των ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την κατάργηση των «νεκρών» ζωνών στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι δύο φιναλίστ είχαν καταθέσει κοινή πρόταση προς την ΕΠΟ, ζητώντας να διατεθούν όλες οι θέσεις του γηπέδου, επικαλούμενοι και το θετικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των φίλων τους.

Μολονότι η Ομοσπονδία εμφανίστηκε θετική στο εν λόγω αίτημα, η τελική απόφαση ανήκε στις αρμόδιες αρχές. Η Αστυνομία, ωστόσο, απέρριψε την πρόταση, με αποτέλεσμα ο τελικός της 25ης Απριλίου να πραγματοποιηθεί με «νεκρές» ζώνες στις εξέδρες. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ομάδα έχει λάβει περίπου 7.800 εισιτήρια, ενώ η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved