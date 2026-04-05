EPA/Ronald Wittek, ΑΜΠΕ
Οnsports Team 05 Απριλίου 2026, 15:44
Κλίνσμαν: Πυρά για το επίπεδο της Ιταλίας - «Στη Serie B οι Γιαμάλ και Μουσιάλα»

Απίστευτες αιχμές από τον Γιούργκεν Κλίνσμαν.

«Η Ιταλία πληρώνει το τίμημα για την έλλειψη ηγετών, τεχνικά προικισμένων παικτών και πίστης στα νέα ταλέντα. Στην Ιταλία, οι Λαμίν Γιαμάλ και Μουσιάλα, σίγουρα θα έπαιζαν στη Serie B για ν' αποκτήσουν εμπειρία», δήλωσε ο Γιούργκεν Κλίνσμαν, πρώην «αστέρας» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και νυν προπονητής, σε συνέντευξή του στην Rai.

Αυτά τα σχόλια δεν έχουν σκοπό να υποτιμήσουν τον Λαμίν Γιαμάλ ή τον Μουσιάλα. Το αντίθετο μάλιστα.

Ο Κλίνσμαν θέλησε να τονίσει την έλλειψη εμπιστοσύνης που επιδεικνύεται στους νεαρούς παίκτες στην Ιταλία, όπου η έμφαση δίνεται συχνά σε παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό και όχι σε εγχώρια ταλέντα.



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
9 λεπτά πριν Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
ΣΠΟΡ
Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
3 ώρες πριν Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
3 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
4 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
Όλες οι ειδήσεις
