Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το Ουγγαρία - Ελλάδα

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το φιλικό της Τρίτης (31/03) Ουγγαρία - Ελλάδα στη Βουδαπέστη.

Στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας βρίσκεται ήδη η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας. την Τρίτη (31/03) το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τους Μαγυάρους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επόμενη… μέρα και τη συμμετοχή στο Nations League.

Την Δευτέρα (30/03), την παραμονή του φιλικού, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας θα παραθέσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, αναφορικά με τον αγώνα της Τρίτης (31/03).

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου σε Live Streaming: