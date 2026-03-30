Ματίας Αλμέιδα, η μεγάλη επιστροφή!

Ο Ματίας Αλμέιδα αποχώρησε από την Ισπανία και τον πάγκο της Σεβίλλης και ψάχνει να βρει την επόμενη ομάδα στην προπονητική του καριέρα.

Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ είναι πλέον σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Μοντερέι για να δουλέψει ξανά στο Μεξικό.

Αν συμφωνήσει τότε θα συνεργαστεί ξανά με τον Γάλλο επιθετικό, Αντονί Μαρσιάλ, που τον γνωρίζει καλά από την κοινή παρουσία τους στην ΑΕΚ, ενώ θα επιστρέψει στη Liga MX μετά από οκτώ χρόνια, καθώς την τριετία 2015-18 βρίσκονταν στα ηνία της Τσίβας, με την οποία κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα πρωτάθλημα και ένα Champions League στην CONCACAF (συνομοσπονδία βόρειας, κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής).