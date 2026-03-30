Ματίας Αλμέιδα, η μεγάλη επιστροφή!
Οnsports Team 30 Μαρτίου 2026, 14:40
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μοντερέι

Ο Ματίας Αλμέιδα αποχώρησε από την Ισπανία και τον πάγκο της Σεβίλλης και ψάχνει να βρει την επόμενη ομάδα στην προπονητική του καριέρα.

Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ είναι πλέον σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Μοντερέι για να δουλέψει ξανά στο Μεξικό.

Αν συμφωνήσει τότε θα συνεργαστεί ξανά με τον Γάλλο επιθετικό, Αντονί Μαρσιάλ, που τον γνωρίζει καλά από την κοινή παρουσία τους στην ΑΕΚ, ενώ θα επιστρέψει στη Liga MX μετά από οκτώ χρόνια, καθώς την τριετία 2015-18 βρίσκονταν στα ηνία της Τσίβας, με την οποία κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα πρωτάθλημα και ένα Champions League στην CONCACAF (συνομοσπονδία βόρειας, κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής).



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Έρευνα: Κατά του VAR η πλειοψηφία των φιλάθλων στην Premier League
31 λεπτά πριν Έρευνα: Κατά του VAR η πλειοψηφία των φιλάθλων στην Premier League
OPINION
Ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών έχει έναν και μόνο στόχο!
1 ώρα πριν Ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών έχει έναν και μόνο στόχο!
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – AEK: Σταδιακή επιστροφή των διεθνών και φιλικό για τους «κιτρινόμαυρους»
1 ώρα πριν Ολυμπιακός – AEK: Σταδιακή επιστροφή των διεθνών και φιλικό για τους «κιτρινόμαυρους»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ματίας Αλμέιδα, η μεγάλη επιστροφή!
2 ώρες πριν Ματίας Αλμέιδα, η μεγάλη επιστροφή!
Όλες οι ειδήσεις
