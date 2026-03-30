Αυξάνονται οι ομάδες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Ο αριθμός θα πάει στις 28 ομάδες από 24, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος της CAF, Πατρίς Μοτσέπε.

Η απροσδόκητη ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξη Τύπου μετά από συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, με τον Μοτσέπε να δηλώνει ότι αποτελεί απόδειξη της «δέσμευσης του οργανισμού για ποδόσφαιρο παγκόσμιας κλάσης με τους καλύτερους Αφρικανούς παίκτες από όλο τον κόσμο να επιστρέφουν για να αγωνιστούν στην ήπειρο».

Ωστόσο, δεν εξήγησε πώς θα λειτουργήσει η μορφή με τέσσερις επιπλέον ομάδες, ούτε πότε θα εφαρμοστεί. Οι τελευταίες διοργανώσεις του Κυπέλλου Εθνών είχαν και 24 συμμετέχοντες, από 16 το 2019.

Ο Μοτσέπε επέμεινε ότι οι τελικοί του 2027 θα διεξαχθούν όπως είχε προγραμματιστεί στην Κένυα, την Τανζανία και την Ουγκάντα. Θα υπάρξει ένα ακόμη τουρνουά Κυπέλλου Εθνών το 2028, μετά το οποίο η κορυφαία διοργάνωση της ηπείρου θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Η CAF πρόκειται να εισαγάγει ένα Nations League ετησίως από το 2029 με τελικό τουρνουά 16 ομάδων που θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, πρόσθεσε.

«Πρέπει να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο οι αφρικανικοί αγώνες να μην είναι προβλέψιμοι, συνεπείς και αξιόπιστοι. Πρέπει να αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο στην Ανατολική Αφρική, η οποία είναι μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό», δήλωσε ο Μοτσέπε.