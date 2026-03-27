Ελλάδα: Με βασικό τον Δουβίκα κόντρα στην Παραγουάη

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωστοποίησε την ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για τη φιλική αναμέτρηση με την Παραγουάη (27/03, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Βλαχοδήμος, με τους Μαυροπάνο και Χατζηδιάκο να συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και τους Ρότα και Γιαννούλη να καλύπτουν τα δύο άκρα της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Κουρμπέλης και Μουζακίτης, ενώ σε πιο δημιουργικό ρόλο θα κινηθεί ο Μπακασέτας. Στα άκρα της επίθεσης τοποθετούνται οι Καρέτσας και Τζόλης, με τον Δουβίκα στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας αποτελείται από τους: Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας.