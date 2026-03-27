Ελλάδα: Με βασικό τον Δουβίκα κόντρα στην Παραγουάη
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 27 Μαρτίου 2026, 19:46
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ελλάδα / Παραγουάη

Ελλάδα: Με βασικό τον Δουβίκα κόντρα στην Παραγουάη

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωστοποίησε την ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για τη φιλική αναμέτρηση με την Παραγουάη (27/03, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε την Παραγουάη σε φιλικό παιχνίδι, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να αποκαλύπτει λίγο πριν τη σέντρα τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα της «γαλανόλευκης».

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Βλαχοδήμος, με τους Μαυροπάνο και Χατζηδιάκο να συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και τους Ρότα και Γιαννούλη να καλύπτουν τα δύο άκρα της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Κουρμπέλης και Μουζακίτης, ενώ σε πιο δημιουργικό ρόλο θα κινηθεί ο Μπακασέτας. Στα άκρα της επίθεσης τοποθετούνται οι Καρέτσας και Τζόλης, με τον Δουβίκα στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας αποτελείται από τους: Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας.



LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Ο τέταρτος «πράσινος» τελικός
16 λεπτά πριν LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Ο τέταρτος «πράσινος» τελικός
Ελλάδα: Πεντάρα των Ελπίδων στην Μάλτα και συνεχίζει αήττητη
28 λεπτά πριν Ελλάδα: Πεντάρα των Ελπίδων στην Μάλτα και συνεχίζει αήττητη
Απόρησε ο Κάρολ με τα λάβαρα του ΣΕΦ για τη δεύτερη θέση
38 λεπτά πριν Απόρησε ο Κάρολ με τα λάβαρα του ΣΕΦ για τη δεύτερη θέση
LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο
46 λεπτά πριν LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο
