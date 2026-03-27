Ελλάδα - Παραγουάη: Φιλικό δοκιμών και εξέλιξης - Η ώρα και το κανάλι

Πού θα δείτε τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας κόντρα στην Παραγουάη.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Παραγουάη, το βράδυ της Παρασκευής (27/3), σε φιλική αναμέτρηση, μιας και δεν έχει υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πράγματα ενόψει του Nations League που ξεκινάει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και μπορεί να κάνει το μονοπάτι της «γαλανόλευκης» για το Euro 2028, ευκολότερο.

Η ώρα και το κανάλι

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Alpha.