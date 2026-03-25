Ελλάδα: Ήττα 1-0 από Μαυροβούνιο και μειώνονται οι ελπίδες της Παίδων για το Euro U17

Print screen / Youtube

Onsports Team

Η Εθνική Παίδων γνώρισε την ήττα 1-0 από το Μαυροβούνιο, αποτέλεσμα που δυσκολεύει σημαντικά την προσπάθειά της για πρόκριση στην τελική φάση του EURO U17, παρά την καλή της εικόνα και τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Μπαρ, η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά και απείλησε από τα πρώτα λεπτά, με τον Μπινιάρη και τον Σούβλατζη να δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά του Σόσιτς. Η ομάδα του Παπαδάκη είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ο Κώστογλου έφτασε κοντά στο γκολ, σημαδεύοντας το οριζόντιο δοκάρι με εντυπωσιακό σουτ.

Από την άλλη πλευρά, και οι γηπεδούχοι είχαν τη δική τους μεγάλη στιγμή, με τον Τσούκιτς να βρίσκει το δοκάρι σε τετ α τετ. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με έντονο ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί προϋποθέσεις, με τον Κώστογλου να στέκεται ξανά άτυχος στο 56ο λεπτό, όταν σημάδεψε για δεύτερη φορά το δοκάρι. Παρά την υπεροχή του αντιπροσωπευτικού μας «συγκροτήματος», το Μαυροβούνιο κέρδισε πέναλτι στο 63’, όμως ο Γείτονας απέκρουσε την εκτέλεση του Τσούκιτς, κρατώντας προσωρινά το μηδέν.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, όταν στο 67’ ο Βουσούροβιτς εκμεταλλεύτηκε σέντρα από τα αριστερά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η ελληνική ομάδα πίεσε για την ισοφάριση, αλλά δεν κατάφερε να βρει λύσεις στην τελική προσπάθεια.

Έτσι, το Μαυροβούνιο πήρε τη νίκη, αφήνοντας την Ελλάδα σε δύσκολη θέση όσον αφορά την πρόκριση, καθώς μόνο ο πρώτος κάθε ομίλου εξασφαλίζει θέση στην τελική φάση. Η συνέχεια για τη «Γαλανόλευκη» περιλαμβάνει το παιχνίδι με τη Σουηδία το Σάββατο (28/03) στις 13:00, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της την Τρίτη (31/03, 16:00) απέναντι στη Νορβηγία.

Μαυροβούνιο Κ17: Σόσιτς, Ραντομίροβιτς, Ουζουνόφσκι, Πόποβιτς, Μάρκοβιτς (60’ Πέκοβιτς), Βούγιοβιτς, Ράκσεβιτς, Κλιάλεβιτς (46’ Καούσετβιτς), Τσούκιτς (92’ Κρούνιτς), Βουσούροβιτς (80’ Μπέγκοβιτς), Σεκούλαρατς (60’ Ντζούκιτς).

Ελλάδα Κ17: Γείτονας, Σιώζιος, Χαλδέζος (75’ Παπασαραφιανός), Καλπάκης, Λάβδας, Νέτο (60’ Μωυσιάδης), Μπινιάρης (87’ Κίτος), Μπαϊραμίδης (75’ Καραγκέλης), Νεμπής, Κώστογλου, Σούβλατζης.