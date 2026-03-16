Ιράν: Ένα ακόμη μέλος της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου απέσυρε το αίτημα για άσυλο στην Αυστραλία

Στις γυναίκες χορηγήθηκε άσυλο στην Αυστραλία, αφού δήλωσαν ότι φοβούνται να υποστούν διώξεις αν επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Ένα ακόμη μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν που ζήτησε άσυλο στην Αυστραλία, αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα της -ανεβάζοντας τον αριθμό στις 4 αθλήτριες-, έπειτα από πιέσεις που δέχτηκε από την Τεχεράνη, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται δύο πηγές κοντά στην ομάδα.

Δύο παίκτριες, η Μόνα Χαμούντι και η Ζάχρα Σαρμπάλι, καθώς και ένα μέλος του προσωπικού, η Ζάχρα Μεσκεκάρ, έφτασαν στη Μαλαισία το Σάββατο και θα κατευθυνθούν προς την Τεχεράνη, σύμφωνα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δημοσίευσαν μια φωτογραφία των τριών γυναικών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, μια ακόμη γυναίκα απέσυρε επίσης την αίτησή της στη συνέχεια, με μία από τις πηγές να αποδίδει την αλλαγή της γνώμης των γυναικών στις πιέσεις από το Ιράν. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η τέταρτη γυναίκα είναι η αρχηγός της ομάδας Ζάχρα Γκανμπάρι, λέγοντας ότι βρίσκεται καθ' οδόν προς το Ιράν.

Οι τέσσερις αυτές γυναίκες είναι μεταξύ των επτά μελών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν – έξι παίκτριες και ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης – οι οποίες έλαβαν βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους για να παραμείνουν στην Αυστραλία, αφού αποκλείστηκαν από το Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών νωρίτερα αυτό το μήνα.

Στις γυναίκες χορηγήθηκε άσυλο αφού δήλωσαν ότι φοβούνται να υποστούν διώξεις αν επιστρέψουν στην πατρίδα τους, η οποία μαστίζεται από τον πόλεμο, αφού αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους, πριν από τον αγώνα ενάντια στη Νότια Κορέα. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τους Ιρανούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παρουσιαστή μιας τοπικής εκπομπής, ο οποίος τις αποκάλεσε «προδότριες σε καιρό πολέμου».

Ένα άλλο μέλος της ομάδας έφυγε από την Αυστραλία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Αφού ενημέρωσαν τις αυστραλιανές αρχές ότι είχαν πάρει αυτή την απόφαση, δόθηκαν επανειλημμένα στις παίκτριες ευκαιρίες να συζητήσουν τις επιλογές τους», δήλωσε ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ σε ανακοίνωσή του, την Κυριακή.

«Ενώ η κυβέρνηση της Αυστραλίας μπορεί να διασφαλίσει ότι παρέχονται και κοινοποιούνται οι ευκαιρίες, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πλαίσιο στο οποίο οι παίκτριες λαμβάνουν αυτές τις απίστευτα δύσκολες αποφάσεις», κατέληξε.