Serie A: Πέρασε από το Ούντινε η Γιουβέντους - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο «διπλό» από την έδρα της Ουντινέζε, επικρατώντας με 1-0 στο «Φρίουλι» σε μια αναμέτρηση όπου έδειξε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για το τρίποντο.
Το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημειώθηκε στο 38ο λεπτό, όταν ο 29χρονος Ιβοριανός επιθετικός Ζερεμί Μπογκά βρήκε δίχτυα και έδωσε προβάδισμα στη «Βέκια Σινιόρα», σκορ που τελικά αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στους φιλοξενούμενους.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Γιουβέντους ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, η οποία οδηγεί στο Champions League, και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα του αυριανού ντέρμπι ανάμεσα στην Κόμο και τη Ρόμα (15/3) για να δει αν θα διατηρηθεί εκεί ή αν θα υποχωρήσει ξανά στην πέμπτη θέση.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:
- Τορίνο-Πάρμα 4-1 (3΄ Σιμεόνε, 54΄ Ιλχάν, 56΄αυτ. Κεϊτά, 91΄ Ζαπάτα - 20΄ Πελεγκρίνο)
- Ίντερ-Αταλάντα 1-1 (26΄ Εσπόζιτο - 82΄ Κρστόβιτς)
- Νάπολι-Λέτσε 2-1 (47' Χόιλουντ, 67' Πολιτάνο - 3' Ζίμπερτ)
- Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1 (38' Μπογκά)
- Βερόνα-Τζένοα 15/3
- Πίζα-Κάλιαρι 15/3
- Σασουόλο-Μπολόνια 15/3
- Κόμο-Ρόμα 15/3
- Λάτσιο-Μίλαν 15/3
- Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 16/3
Η βαθμολογία (σε 28 αγώνες)
Ίντερ 68 -29αγ.
Μίλαν 60
Νάπολι 59 -29αγ.
Γιουβέντους 53 -29αγ.
Κόμο 51
Ρόμα 51
Αταλάντα 47 -29αγ.
Μπολόνια 39
Σασουόλο 38
Λάτσιο 37
Ουντινέζε 36 -29αγ.
Πάρμα 34 -29αγ.
Τορίνο 33 -29αγ.
Τζένοα 30
Κάλιαρι 30
Λέτσε 27 -29αγ.
Φιορεντίνα 25
Κρεμονέζε 24
Βερόνα 18
Πίζα 15