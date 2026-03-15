Serie A: Πέρασε από το Ούντινε η Γιουβέντους - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

EPA/Alessio Marini, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο «διπλό» από την έδρα της Ουντινέζε, επικρατώντας με 1-0 στο «Φρίουλι» σε μια αναμέτρηση όπου έδειξε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για το τρίποντο.

Το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημειώθηκε στο 38ο λεπτό, όταν ο 29χρονος Ιβοριανός επιθετικός Ζερεμί Μπογκά βρήκε δίχτυα και έδωσε προβάδισμα στη «Βέκια Σινιόρα», σκορ που τελικά αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στους φιλοξενούμενους.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Γιουβέντους ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, η οποία οδηγεί στο Champions League, και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα του αυριανού ντέρμπι ανάμεσα στην Κόμο και τη Ρόμα (15/3) για να δει αν θα διατηρηθεί εκεί ή αν θα υποχωρήσει ξανά στην πέμπτη θέση.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:

Τορίνο-Πάρμα 4-1 (3΄ Σιμεόνε, 54΄ Ιλχάν, 56΄αυτ. Κεϊτά, 91΄ Ζαπάτα - 20΄ Πελεγκρίνο)

Ίντερ-Αταλάντα 1-1 (26΄ Εσπόζιτο - 82΄ Κρστόβιτς)

Νάπολι-Λέτσε 2-1 (47' Χόιλουντ, 67' Πολιτάνο - 3' Ζίμπερτ)

Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1 (38' Μπογκά)

Βερόνα-Τζένοα 15/3

Πίζα-Κάλιαρι 15/3

Σασουόλο-Μπολόνια 15/3

Κόμο-Ρόμα 15/3

Λάτσιο-Μίλαν 15/3

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 16/3

Η βαθμολογία (σε 28 αγώνες)

Ίντερ 68 -29αγ.

Μίλαν 60

Νάπολι 59 -29αγ.

Γιουβέντους 53 -29αγ.

Κόμο 51

Ρόμα 51

Αταλάντα 47 -29αγ.

Μπολόνια 39

Σασουόλο 38

Λάτσιο 37

Ουντινέζε 36 -29αγ.

Πάρμα 34 -29αγ.

Τορίνο 33 -29αγ.

Τζένοα 30

Κάλιαρι 30

Λέτσε 27 -29αγ.

Φιορεντίνα 25

Κρεμονέζε 24

Βερόνα 18

Πίζα 15