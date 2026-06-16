Δείτε τις καλύτερες στιγμές και τα γκολ από την ισοπαλία Ιράν και Νέας Ζηλανδίας για την πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 .

Ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στο Μουντιάλ προσέφεραν Ιράν και Νέα Ζηλανδία, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2 στο πλαίσιο του 7ου ομίλου.

Οι «All Whites» κατάφεραν να πάρουν δύο φορές το προβάδισμα στο σκορ, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Έλι Τζαστ, ο οποίος αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή για την ομάδα του.

Παρ’ όλα αυτά, το Ιράν έδειξε χαρακτήρα και βρήκε ισάριθμες απαντήσεις με τους Ραμίν Ρεζαεϊάν και Μοχεμπί, φτάνοντας στην κατάκτηση ενός πολύτιμου βαθμού.

Δείτε το βίντεο με τα highlights του αγώνα: