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Πόλο: Παραμένει στον Ολυμπιακό ο Ντόσκας

Στο τιμόνι της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού θα παραμείνει ο Γιώργος Ντόσκας, με τον 42χρονο προπονητή να κατακτά το τρέμπλ με τις «ερυθρόλευκες» την περασμένη σεζόν.

Πόλο: Παραμένει στον Ολυμπιακό ο Ντόσκας
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Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Ντόσκα, ανακοίνωσε ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός. Ο 42χρονος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης του συλλόγου στα μέσα της περασμένης σεζόν, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Κραβαρίτη, και οδήγησε τις «ερυθρόλευκες» στο τρεμπλ, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδας και τον θρίαμβο στο final-4 του champions League, στη Μάλτα.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλη Κουντούρη, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και στον τρόπο δουλειάς μου. Είναι τεράστια τιμή το ότι θα συνεχίσω να εκπροσωπώ την ομάδα μας και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό», δήλωσε ο Ντόσκας, ο οποίος την περίοδο 2024-25 κατέκτησε το πρωτάθλημα στους άνδρες, ως υπηρεσιακός προπονητής της πειραϊκής ομάδας.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Ντόσκα. Ο Ελληνας προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου».

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