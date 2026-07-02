Μουντιάλ 2026: Καλύτερο ποδόσφαιρο οι ΗΠΑ και εύκολη πρόκριση επί της Βοσνίας!

Τελικά και το… soccer που παρουσιάζουν οι ΗΠΑ, μια χαρά θεαματικό είναι. Η ομάδα της Αμερικής, η διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (μαζί με Μεξικό και Καναδά), επικράτησε 2-0 της Βοσνίας στο Σαν Φρανσίσκο και εξασφάλισε την πρόκριση στους «16».

Η ομάδα του Ποτσετίνο ήταν ανώτερη και κυρίως αυτή που ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. Οι Βαλκάνιοι με τη γνωστή αμυντική τακτική τους, προσπαθούσαν να «σπάσουν» τον ρυθμό των Αμερικανών και να τους κρατήσουν μακριά απ’ την εστία τους.

Ο Μπαλογκάν στο τέλος του πρώτου μέρους άνοιξε το σκορ. Ο ίδιος παίκτης αποβλήθηκε στο 64’ για ακούσιο πάτημα αντιπάλου στον αστράγαλο. Ακόμη και με 10 παίκτες, οι ΗΠΑ ήταν εκείνες που δημιούργησαν κινδύνους, είχαν γκολ που ακυρώθηκε (σωστά) ως οφσάιντ και τελικά με φάουλ του Τίλμαν «κλείδωσαν» την πρόκριση.

Επόμενος αντίπαλος για τους φιλόδοξους Αμερικανούς, θα είναι το Βέλγιο. Στον αγώνα για τους «16» που θα διεξαχθεί στο Σιάτλ την Τρίτη (7/7) στις 3:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος.

Το ματς

Οι Βόσνιοι είχαν τις πρώτες καλές στιγμές του αγώνα, στο 10’ με το σουτ του Ντεμίροβτς που απέκρουσε ο Φριζ και στο 12’ με το κόρνερ του Αλαϊμπέγκοβιτς που απέκρουσε ξανά ο γκολκίπερ των Αμερικάνων.

Στο 22’ απ’ τη σέντρα του ΜακΚένι ο Βάσιλ έδιωξε ασταθώς κι ο επερχόμενος Ρόμπινσον έκανε μία άτσαλη κεφαλιά πάνω απ’ τα δοκάρια.

Ενώ είχε ακυρωθεί τέρμα του Μπαλογκάν ως οφσάιντ, στο 45’ ήρθε κι αυτό που μέτρησε. Σε κάθετη πάσα του Ριμ, η μπάλα κόντραρε σε δύο αμυντικούς κι ο Μπαλογκάν από κοντά έκανε το 1-0 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο 45+7’ ο σκόρερ είχε πλασέ στο δοκάρι! Στο 64’ εξελίχθηκε σε... αρνητικό πρωταγωνιστή, καθώς αποβλήθηκε με κόκκινη για «πάτημα» στον αστράγαλο του Μουχαμέροβιτς. Η αποβολή δόθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημά τους. οι Αμερικανοί έφτασαν και σε δεύτερο γκολ στο 82' με το εξαιρετικό φάουλ του Μαλίκ Τίλμαν, ο οποίος έκανε το 2-0 και «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του.

Διαιτητής: Ραφαέλ Κλάους (Βραζιλία)

Κίτρινες: 80’ Μπάρμπαρεζ (στον πάγκο), 81’ Ράντελιτς

Αποβολές: 64’ Μπαλογκάν

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Ντεστ (87’ Μπέρχαλτερ), Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Ριμ, Φρίμαν, Άνταμς, ΜακΚένι (90’+5’ Ρέινα), Τίλμαν, Πούλισικ (88’ Πέπι), Μπαλογκάν.

ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βάσιλ, Μουχαρέμοβιτς, Κολάτσινατς (76’ Ταμπάκοβιτς), Ντέντιτς, Κάτιτς (76’ Μέμιτς), Ράντελιτς, Γκίγκοβιτς (51’ Μπαϊρακτάρεβιτς), Σούνιτς (51’ Ταχίροβιτς), Ντεμίροβιτς, Ντζέκο (51’ λ.τρ. Μάχμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς