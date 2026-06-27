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Τραγωδία για τον Χάκπο: Ο Ολλανδός σταρ και η σύντροφός του έχασαν το αγέννητο παιδί τους

Βαρύ πένθος για τον Κόντι Χάκπο και τη σύντροφό του, καθώς έχασαν το αγέννητο μωρό τους. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η ίδια η σύντροφος του 27χρονου επιθετικού της Λίβερπουλ και της εθνικής Ολλανδίας, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Τραγωδία για τον Χάκπο: Ο Ολλανδός σταρ και η σύντροφός του έχασαν το αγέννητο παιδί τους
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Πένθος βιώνει ο Κόντι Χάκπο και η οικογένειά του καθώς ο 27χρονος διεθνής επιθετικός της Ολλανδίας και η σύντροφός του, Νόα φαν ντερ Μπριχ, ήρθαν αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη απώλεια, χάνοντας το αγέννητο παιδί τους.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η ίδια η σύντροφος του Ολλανδού σταρ μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία του μωρού, με τα χέρια των δύο γονιών να το αγκαλιάζουν, συνοδεύοντάς τη με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα:

«Με ραγισμένη καρδιά, σας ενημερώνουμε ότι ο μικρός μας γιος πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Ελάιζα Ράφαελ Χάκπο. Για πάντα ο γιος μας».

Όπως είναι φυσικό, το κύμα συμπαράστασης προς το ζευγάρι είναι τεράστιο, με τον κόσμο του ποδοσφαίρου να στέκεται στο πλευρό του έμπειρου φορ σε αυτές τις εξαιρετικά σκοτεινές και ευαίσθητες στιγμές που βιώνει.

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