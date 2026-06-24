Ρονάλντο για Μέσι: «Επόμενη ερώτηση»

Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην έχει πάρει ακόμα… μπροστά, η κόντρα όμως τον δύο τεράστιων σούπερ σταρ δίνει τροφή, με τον Πορτογάλο να βάζει και πάλι… φωτιά.

Ρονάλντο για Μέσι: «Επόμενη ερώτηση»
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Όσα χρόνια και αν περάσουν, όσα Μουντιάλ και αν περάσουν η μεγάλη κόντρα θα υπάρχει για πάντα. Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο συντηρούν τον δικό τους τεράστιο μύθο, αλλά και τη δική τους τεράστια κόντρα, με τον Πορτογάλο παίκτη να βάζει για μία ακόμα φορά… φωτιά.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε δύο γκολ στη μεγάλη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 απέναντι στο Ουζμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, καταρρίπτοντας ακόμη δύο σπουδαία ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος παίκτης που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών έγινε και ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που σημειώνει δύο γκολ σε έναν αγώνα της διοργάνωσης.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ο Κριστιάνο Ρονάλντο τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων και μόλις άκουσε το όνομα Μέσι… «Επόμενη ερώτηση».

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