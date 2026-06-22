Μουντιάλ 2026: Πλήγμα για τη Γερμανία με Σλότερμπεκ

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στην Εθνική Γερμανίας, καθώς ο Νίκο Σλότερμπεκ τέθηκε εκτός συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λόγω σοβαρού τραυματισμού.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός επιβεβαίωσαν ρήξη έσω πλευρικού συνδέσμου, τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι έως οκτώ εβδομάδες.

Ο Σλότερμπεκ είχε ξεκινήσει βασικός στα παιχνίδια απέναντι σε Κουρασάο και Ακτή Ελεφαντοστού, ωστόσο στο ματς με τους Αφρικανούς αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο ημίχρονο, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει, λόγω των ενοχλήσεων που αισθανόταν.