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«Πάρτι» της Ολλανδίας κόντρα στη Σουηδία - Ο Χάκπο σκόραρε δις σε επτά λεπτά, μείωσε ο Ελάνγκα (vid)

Ασταμάτητη είναι η Ολλανδία κόντρα στην Σουηδία.

«Πάρτι» της Ολλανδίας κόντρα στη Σουηδία - Ο Χάκπο σκόραρε δις σε επτά λεπτά, μείωσε ο Ελάνγκα (vid)
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Η Ολλανδία συνεχίζει να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της απέναντι στη Σουηδία, μετατρέποντας το δεύτερο ημίχρονο σε παράσταση για έναν πρωταγωνιστή.

Ο Κόντι Χάκπο βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα μέσα σε διάστημα επτά λεπτών και εκτόξευσε το σκορ στο 4-0 υπέρ των «οράνιε».

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ άνοιξε λογαριασμό στο 47ο λεπτό, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ στο 54' χτύπησε ξανά, ολοκληρώνοντας ιδανικά μία ακόμη επιθετική προσπάθεια των Ολλανδών.

Ο Άντονι Ελάνγκα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 56' και τρία λεπτά αργότερα μείωσε σε 4-1 για τους Σκανδιναβούς.

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