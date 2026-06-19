Ανατροπή με τον «θάνατο» του Μέσι

Χαμός έχει προκληθεί στην Αργεντινή με δημοσιογράφο που μετέδωσε λανθασμένα πως ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι «έφυγε» από τη ζωή.

Ανατροπή με τον «θάνατο» του Μέσι
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Μπορεί όλοι στην Αργεντινή να ασχολούνται με το Παγκόσμιο Κύπελλο και την εξαιρετική πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας της χώρας, αλλά τις τελευταίες ώρες έχει προκληθεί σάλος με τον υποτιθέμενο θάνατο του πατέρα του Λιονέλ Μέσι.

Σύμφωνα με Αργεντίνο δημοσιογράφο η οικογένεια Μέσα βιώνει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές λόγω της απώλειας του πατέρα του Αργεντίνου σούπερ σταρ, ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι ο «θάνατος» του πατέρα του ήταν ο λόγος που τον οδήγησε να βάλει τα κλάματα στο πρώτο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Αλγερία.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής El Show del Verano του Luzu TV, η παρουσιάστρια Φλορένσια Πένια είπε στο κοινό: «Δεν θέλω να σας πω άσχημα νέα, αλλά ο πατέρας του Μέσι μόλις πέθανε». Φυσικά, κάτι τέτοιο αποδείχθηκε αναληθές, με την ίδια να κάνει ανάρτηση στο Χ, μέσω της οποίας ζήτησε συγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε και εν τέλει παραιτήθηκε από τη θέση της.

Μάλιστα η οικογένεια του Λίο Μέσι εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την πορεία της υγείας του Χόρχε Μέσι, ζητώντας από τα ΜΜΕ να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

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