Μουντιάλ 2026: Τα ρεκόρ που κυνηγάει ο Κιλιάν Εμπαπέ με τη Γαλλία

Η αναζήτηση ενός τρίτου τροπαίου σε Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά απόψε (16/6, 22:00) για τη Γαλλία.

Έχοντας φτάσει μέχρι τον τελικό πριν από τέσσερα χρόνια και στην κορυφή το 2018, οι «τρικολόρ» ξεκινούν τη διαδρομή τους στο Μουντιάλ 2026 εναντίον της Σενεγάλης στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Εκτός από την αναζήτηση θριάμβου της Γαλλίας, ο αρχηγός της Κιλιάν Εμπαπέ έχει την ευκαιρία να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του στην ιστορία, αλλά και να αναγεννηθεί μετά από μια κακή σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πέρα από το γεγονός ότι κανένας Γάλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει κερδίσει δύο Παγκόσμια Κύπελλα, μπορεί να ελπίζει ότι θα φτάσει σε έναν τρίτο τελικό Μουντιάλ σε ισάριθμες εμφανίσεις. Μόνο ο Βραζιλιάνος Καφού έχει καταφέρει αυτό το κατόρθωμα μέχρι στιγμής.

Επίσης αν τερματίσει ως ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά, όπως έκανε το 2022, θα γίνει ο μόνος παίκτης που το έχει καταφέρει δύο φορές.

Σε περίπτωση που θα έχει μία πλήρης σειρά αγώνων μέχρι τις 19 Ιουλίου, ο Εμπαπέ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα σκοράρει σε τρεις συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το χατ-τρικ εναντίον της Αργεντινής το 2022 και το γκολ του εναντίον της Κροατίας το 2018.

Αυτό θα εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε τελικούς Μουντιάλ (τέσσερα γκολ μέχρι στιγμής).

Σύντομα θα γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τους Γάλλους. Ο Εμπαπέ μπορεί επίσης να ελπίζει ότι θα σπάσει το ρεκόρ σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο που κατέχει σήμερα ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε (16 γκολ). Σε 14 αγώνες, ο φορ της Ρεάλ έχει ήδη 12 γκολ. Ωστόσο, θα είναι δύσκολο να ξεπεραστεί το ρεκόρ του Τζαστ Φοντέν με 13 γκολ σε ένα μόνο τουρνουά.

Συνολικά στη Γαλλία, αυτή τη στιγμή βρίσκεται δεύτερος στην κατάταξη με 56 γκολ, μόλις ένα πίσω από τον Ολιβιέ Ζιρού.