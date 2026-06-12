Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Χαμός με θεωρίες συνομωσίας για τη Σακίρα (vids)

Η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν απασχόλησε μόνο για όσα συνέβησαν εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και για ένα απρόσμενο θέμα που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εμφάνιση της Σακίρα πριν από τη σέντρα του εναρκτήριου αγώνα στο ιστορικό «Αζτέκα». Παρότι η Κολομβιανή σταρ εμφανίστηκε επί σκηνής ερμηνεύοντας το «Dai Dai», αρκετοί χρήστες του διαδικτύου αμφισβήτησαν ότι επρόκειτο πραγματικά για την ίδια.

Η συζήτηση ξεκίνησε από αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ, όπου διατυπώθηκε η θεωρία ότι στη θέση της Σακίρα βρέθηκε η γνωστή σωσίας της από τον Ισημερινό, γνωστή ως «Shakibecca». Από εκεί και πέρα, χιλιάδες χρήστες άρχισαν να συγκρίνουν φωτογραφίες και βίντεο, εστιάζοντας σε λεπτομέρειες όπως οι χορευτικές κινήσεις, τα χαρακτηριστικά του προσώπου και η συνεχής χρήση γυαλιών ηλίου κατά τη διάρκεια της εμφάνισης.

Η θεωρία εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των πρώτων ημερών της διοργάνωσης, με ορισμένους να φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν ότι η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί περιστασιακά σωσία για ορισμένες δημόσιες εμφανίσεις ή συναυλίες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ενώ η εμφάνιση της Σακίρα παρουσιάστηκε επίσημα ως μέρος του τελετουργικού έναρξης του Μουντιάλ.

Η Κολομβιανή σταρ έχει συνδέσει το όνομά της με τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, καθώς έχει συμμετάσχει σε αρκετές τελετές και μουσικά πρότζεκτ που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο, αποτελώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτεχνικές παρουσίες στην ιστορία του θεσμού.

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