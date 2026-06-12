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Μουντιάλ 2026, Πορτογαλία: Αναχώρησε για Αμερική η αποστολή

Σε πανηγυρικό κλίμα, η αποστολή της Πορτογαλίας αναχώρησε για Αμερική εν όψει του εναρκτήριου παιχνιδιού με το Κονγκό (17/6, 20:00).

Μουντιάλ 2026, Πορτογαλία: Αναχώρησε για Αμερική η αποστολή
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Η αποστολή της Πορτογαλίας αναχώρησε για Αμερική εν όψει του Μουντιάλ, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο στο αεροδρόμιο.

Ο Ρονάλντο και η παρέα του ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (17/6, 20:00), θέλοντας να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρώσεις τους στο Group K.

Η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει επίσης την Κολομβία και το Ουζμπεκιστάν, σε έναν όμιλο δύο ταχυτήτων με φαβορί τους Ίβηρες.

Vitinha

Ο Βιτίνια

AP
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