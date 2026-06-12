Μουντιάλ 2026, Πορτογαλία: Αναχώρησε για Αμερική η αποστολή

Η αποστολή της Πορτογαλίας αναχώρησε για Αμερική εν όψει του Μουντιάλ, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο στο αεροδρόμιο.

Ο Ρονάλντο και η παρέα του ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (17/6, 20:00), θέλοντας να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρώσεις τους στο Group K.

Η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει επίσης την Κολομβία και το Ουζμπεκιστάν, σε έναν όμιλο δύο ταχυτήτων με φαβορί τους Ίβηρες.