Μουντιάλ 2026, Group K: Η τελευταία ευκαιρία του CR7, η Κολομβία και η μάχη Ουζμπεκιστάν - Κονγκό

Ο 11ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, φέρνει αντιμέτωπες τέσσερις ομάδες με διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ και φιλοδοξίες.

Η Πορτογαλία αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, διαθέτοντας ένα από τα πληρέστερα ρόστερ της διοργάνωσης. Η Κολομβία φιλοδοξεί να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες της Νότιας Αμερικής, ενώ το Κονγκό επιστρέφει στη μεγάλη σκηνή με στόχο να αποτελέσει την έκπληξη του ομίλου. Την τετράδα συμπληρώνει το Ουζμπεκιστάν, το οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πορτογαλία: Με στόχο την κορυφή και τη διάκριση

Η Πορτογαλία ταξιδεύει στο Μουντιάλ 2026 με υψηλές προσδοκίες, διαθέτοντας ένα σύνολο γεμάτο ποιότητα, εμπειρία και βάθος σε όλες τις γραμμές. Παίκτες όπως ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Ραφαέλ Λεάο αποτελούν τις βασικές επιθετικές αιχμές της ομάδας, ενώ η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να προσδίδει τεράστια προσωπικότητα στο σύνολο.

Στην άμυνα, οι Ρούμπεν Ντίας και Νούνο Μέντες προσφέρουν ασφάλεια και ποιότητα, ενώ κάτω από τα δοκάρια ο Ντιόγκο Κόστα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τερματοφύλακες της Ευρώπης. Η Πορτογαλία θεωρείται από πολλούς ως μία από τις υποψήφιες ομάδες για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το ρόστερ της Πορτογαλίας

Τερματοφύλακες: Ζοσέ Σα (Γουλβς), Ντιόγκο Κόστα (Πόρτο), Ρουί Σίλβα (Σπόρτινγκ Λισαβόνας)

Αμυντικοί: Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ζοάο Κανσέλο (Αλ Χιλάλ), Νέλσον Σεμέδο (Φενερμπαχτσέ), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Ντιόγκο Νταλότ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ρενάτο Βέιγκα (Βιγιαρεάλ), Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Τομάς Αραούχο (Μπενφίκα), Αντόνιο Σίλβα (Μπενφίκα)

Μέσοι: Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζοάο Παλίνια (Μπάγερν Μονάχου), Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι), Πέδρο Γκονσάλβες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ρούμπεν Νέβες (Αλ Χιλάλ), Φρανσίσκο Κονσεϊσάο (Γιουβέντους)

Επιθετικοί: Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ Νασρ), Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν), Ντιόγκο Ζότα (Λίβερπουλ), Γκονσάλο Ράμος (Παρί Σεν Ζερμέν), Φρανσίσκο Τρινκάο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο), Ζοάο Φέλιξ (Τσέλσι)

Κολομβία: Ποιότητα και εμπειρία για την υπέρβαση

Η Κολομβία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου με στόχο να ξεπεράσει την επιτυχημένη πορεία του παρελθόντος και να διεκδικήσει μια θέση στα νοκ άουτ. Η ομάδα βασίζεται σε ένα ισορροπημένο μείγμα εμπειρίας και ταλέντου, με παίκτες όπως ο Λουίς Ντίας, ο Τζέιμς Ροντρίγκες και ο Τζον Αρίας να αποτελούν βασικά επιθετικά της όπλα.

Οι Νοτιοαμερικανοί διακρίνονται για την τεχνική τους κατάρτιση και την ταχύτητα στο επιθετικό τρανζίσιον, στοιχεία που μπορούν να τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν ακόμη και την πρώτη θέση του ομίλου. Η πρόκριση θεωρείται ο ελάχιστος στόχος για ένα σύνολο με τόση ποιότητα.

Το ρόστερ της Κολομβίας

Τερματοφύλακες: Άλβαρο Μοντέρο (Μιγιονάριος), Καμίλο Βάργκας (Άτλας), Νταβίντ Οσπίνα (Ατλέτικο Νασιονάλ)

Αμυντικοί: Γέρι Μίνα (Κάλιαρι), Γιόαν Μόχικα (Οσασούνα), Γιόν Λουκουμί (Μπολόνια), Γουίλερ Ντίτα (Κρουζ Αζούλ), Ντάβινσον Σάντσες (Γαλατασαράι), Ντανιέλ Μουνιός (Κρίσταλ Πάλας), Ντέιβερ Μασάδο (Ναντ), Σαντιάγο Αρίας (Μπαΐα)

Μέσοι: Γκουστάβο Πουέρτα (Σανταντέρ), Κέβιν Καστάνιο (Ρίβερ Πλέιτ), Ρίτσαρντ Ρίος (Μπενφίκα), Τζέφερσον Λέρμα (Κρίσταλ Πάλας), Χάμες Ροντρίγκες (Μινεσότα), Χάμιντον Καμπάς (Ροζάριο Σεντράλ), Χόρχε Καρασκάλ (Φλαμένγκο), Χουάν Πορτίγια (Ατλέτικο Παραναένσε), Χουάν Φερνάντο Κιντέρο (Ρίβερ Πλέιτ)

Επιθετικοί: Γιόν Αρίας (Παλμέιρας), Γιόν Κόρντομπα (Κράσνονταρ), Κάρλος Αντρές Γκόμες (Βάσκο ντα Γκάμα), Κούτσο Ερνάντες (Μπέτις), Λουίς Ντίας (Λίβερπουλ), Λουίς Σουάρες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας)

Κονγκό: Επιστροφή με όνειρα πρόκρισης

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχοντας ως στόχο να αποδείξει ότι ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς ποδοσφαίρου. Η αφρικανική ομάδα διαθέτει αρκετούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Η δύναμη, η αθλητικότητα και η ταχύτητα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της. Αν καταφέρει να παρουσιάσει σταθερότητα αμυντικά, το Κονγκό μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Το ρόστερ της ομάδας

Τερματοφύλακες: Λιονέλ Εμπασί-Ενζό (Χάβρη), Ματιέ Επολό (Σταντάρ Λιέγης), Τίμοθι Φαγιουλού (Νόα)

Αμυντικοί: Άαρον Γουάν-Μπισάκα (Γουέστ Χαμ), Άξελ Τουανζέμπε (Μπέρνλι), Αρτούρ Μαζουακού (Λανς), Γιορίς Καγιεμπέ (Γκενκ), Γκεντεόν Καλουλού (Άρης Λεμεσού), Ντιλάν Μπατουμπινσικά (ΑΕΛ), Σανσέλ Εμπεμπά (Λιλ), Στίβεν Καπουαντί (Βίτζεβ Λοτζ)

Μέσοι: Άαρον Τσιμπόλα (Κιλμάρνοκ), Γκαέλ Κακουτά (ΑΕΛ), Ενγκαλαγιέλ Μουκάου (Λιλ), Εντό Καγιεμπέ (Γουότφορντ), Νοά Σαντίκι (Σάντερλαντ), Σαμουέλ Μουτουσαμί (Ατρόμητος), Τσαρλς Πίκελ (Εσπανιόλ)

Επιθετικοί: Γιοάν Γουισά (Νιούκαστλ), Μεσάκ Ελιά (Αλάνιασπορ), Μπράιαν Σιπενγκά (Καστεγιόν), Ναταναέλ Εμπουκού (Μονπελιέ), Σεντρίκ Μπακαμπού (Μπέτις), Σιμόν Μπανζά (Αλ Τζαζίρα), Τέο Μπονγκόντα (Σπαρτάκ Μόσχας), Φίστον Καλάλα Μαγιέλε (Πίραμιντς)

Ουζμπεκιστάν: Ιστορική πρώτη συμμετοχή

Το Ουζμπεκιστάν γράφει ιστορία με την πρώτη του παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρόκριση αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη επιτυχία του ποδοσφαίρου της χώρας, ωστόσο η ομάδα δεν σκοπεύει να περιοριστεί σε ρόλο κομπάρσου. Βασικό σημείο αναφοράς είναι ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ, ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν και οι Οστάν Ουρουνόφ, Ελντόρ Σομουρόντοφ και Αμπόσμπεκ Φαϊζουλάεφ. Το Ουζμπεκιστάν θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό της παρθενικής συμμετοχής του και να διεκδικήσει θετικά αποτελέσματα.

Το ρόστερ του Ουζμπεκιστάν

Τερματοφύλακες: Αμπντουβόχιντ Νεμάτοφ (Νασάφ), Μποτιράλι Εργκάσεφ (Νέφτσι Φεργκάνα), Ουτκίρ Γιουσούποφ (Ναβπαχόρ)

Αμυντικοί: Αβαζμπέκ Ουλμασαλίεφ (ΟΚΜΚ), Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ (Μάντσεστερ Σίτι), Αμπντουλά Αμπντουλάγιεφ (Ντίμπα), Κοτζιακμπάρ Αλίτζονοφ (Παχτακόρ), Μπεκχρούζ Καρίμοφ (Σουρκόν), Ουμάρ Εσμουρόντοφ (Νασάφ), Ρουστάμ Ασουρμάτοφ (Εστεγκλάλ), Σερζόντ Νασρουλάεφ (Νασάφ), Τζακχονγκίρ Ουρόζοφ (Ντινάμο Σαμαρκάντ), Φαρούκ Σαϊφιέφ (Νέφτσι Φεργκάνα)

Μέσοι: Αζιζιόν Γκανίεφ (Αλ Μπατέχ), Αζιζμπέκ Αμόνοφ (Μπουξόρο), Ακμάλ Μοζγκοβόι (Παχτακόρ), Άμποσμπεκ Φαϊζουλάεφ (Μπασακσεχίρ), Γιαμσίντ Ισκαντέροφ (Νέφτσι Φεργκάνα), Ντοστόνμπεκ Καμντάμοφ (Παχτακόρ), Οντίλτζον Χαμρομπέκοφ (Τράκτορ), Όστον Ουρούνοφ (Περσέπολις), Οταμπέκ Σουκούροφ (Μπανίγιας), Σερζόντ Εσάνοφ (Μπουξόρο)

Επιθετικοί: Γιαλολίντιν Μασαρίποφ (Εστεγκλάλ), Έλντορ Σομουρόντοφ (Μπασακσεχίρ), Ιγκόρ Σεργκέεφ (Περσέπολις)

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 11ου Ομίλου:

17 Ιουνίου

19:00 – Πορτογαλία vs Κονγκό

22:00 – Κολομβία vs Ουζμπεκιστάν

22 Ιουνίου

20:00 – Πορτογαλία vs Κολομβία

23 Ιουνίου

06:00 – Ουζμπεκιστάν vs Κονγκό

28 Ιουνίου