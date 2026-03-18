Europa League: Λύνουν τις διαφορές Μπράγκα και Φερεντσβάρος με… φόντο τον Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 18 Μαρτίου 2026, 11:27
Η Μπράγκα βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα, ενώ η Φερεντσβάρος επιδιώκει να διατηρήσει το προβάδισμα που απέκτησε στο πρώτο παιχνίδι, σε ένα ζευγάρι που συνδέεται άμεσα με το Παναθηναϊκός-Μπέτις.

Πέρα από τις τέσσερις ρεβάνς για τη φάση των «16» του Champions League, το πρόγραμμα της UEFA περιλαμβάνει και μία σημαντική αναμέτρηση για το Europa League. Πρόκειται για το Μπράγκα-Φερεντσβάρος (17:30), ένα παιχνίδι με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς αν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέτις την Πέμπτη, τότε θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι.

Η Φερεντσβάρος είχε επικρατήσει με 2-0 στην πρώτη αναμέτρηση, γεγονός που φέρνει τη Μπράγκα σε δύσκολη θέση, με τους «αρσεναλίστας» να χρειάζονται μια δυνατή εμφάνιση στην έδρα τους για να διεκδικήσουν την πρόκριση στα προημιτελικά.

Αξιοσημείωτο είναι πως η ουγγρική ομάδα έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν πορτογαλικό σύλλογο μία φορά, όταν είχε νικήσει με 2-0 την Πόρτο εντός έδρας, ωστόσο στη ρεβάνς είχε γνωρίσει βαριά ήττα με 6-0.

Αμφότερες οι ομάδες πηγαίνουν στο παιχνίδι χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις το τελευταίο διάστημα στα εγχώρια πρωταθλήματά τους, κάτι που σημαίνει ότι θα παρουσιαστούν ξεκούραστες στη μεταξύ τους αναμέτρηση.



