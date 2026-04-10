ΑΕΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης μετά την ήττα από την Ράγιο στα προημιτελικά του Conference League

Η ΑΕΚ βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση μετά την πρώτη αναμέτρηση με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη για τα προημιτελικά του Conference League, καθώς η ήττα με 3-0 διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερα βαρύ σκηνικό ενόψει της ρεβάνς.

Η εξέλιξη του αγώνα αποδείχθηκε καθοριστική, αφού η ελληνική ομάδα δέχθηκε γκολ πολύ νωρίς, μόλις στο 2ο λεπτό, ενώ ένα δεύτερο τέρμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ουσιαστικά της έκοψε τη δυνατότητα να διαχειριστεί διαφορετικά το παιχνίδι.

Παρά το αποτέλεσμα, η εικόνα της ΑΕΚ δεν ήταν κακή, καθώς είχε διαστήματα στα οποία δημιούργησε προϋποθέσεις και προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει το γκολ που θα την κρατούσε πιο «ζωντανή» στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Τα λάθη στην άμυνα και η έλλειψη αποτελεσματικότητας κόστισαν ακριβά απέναντι σε έναν αντίπαλο που εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του.

Πλέον, η ομάδα του Νίκολιτς καλείται να κυνηγήσει μια δύσκολη, σχεδόν υπερβατική ανατροπή στη ρεβάνς, προκειμένου να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.

Projected ? UECL semifinal matchups:



?? Shakhtar v ??????? Crystal Palace

?? Rayo Vallecano v ?? Mainz



? Full probabilities and scenarios available in our ?️ Simulator pic.twitter.com/W8JavfBjxe — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 9, 2026

Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της, καθώς τα προγνωστικά τη φέρνουν με μόλις 5,5% για πρόκριση, ενώ τα σενάρια για παρουσία στον τελικό ή κατάκτηση του τροπαίου εμφανίζονται ακόμη πιο περιορισμένα. Ωστόσο, όσο υπάρχει δεύτερο παιχνίδι, η ελπίδα παραμένει, έστω και αν απαιτείται μια εμφάνιση πολύ υψηλού επιπέδου για να αλλάξει η κατάσταση.