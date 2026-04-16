Champions League: Έξω φρενών ο Λαπόρτα για τη διαιτησία
Onsports Team 16 Απριλίου 2026, 02:19
CHAMPIONS LEAGUE / Μπαρτσελόνα

Champions League: Έξω φρενών ο Λαπόρτα για τη διαιτησία

Μετά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League (0-2, 2-1), ο πρόεδρος των Καταλανών ήταν έξαλλος με τις αποφάσεις του διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής των «Μπλαουγκράνα» αμφισβήτησε έντονα αρκετές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα.
 
«Είναι ντροπή και απαράδεκτο, όπως και στον πρώτο αγώνα. Το φάουλ στον Ντάνι Όλμο έπρεπε να ήταν πέναλτι. Ο Έρικ Γκαρθία πήρε κόκκινη κάρτα και το γκολ του Φεράν Τόρες έπρεπε να είχε μετρήσει», δήλωσε ο Λαπόρτα στους δημοσιογράφους. «Έχουμε υποβάλει καταγγελία. Τώρα απαιτούμε απαντήσεις».
 
Την Τρίτη, η UEFA είχε κρίνει την καταγγελία των πρωταθλητών Ισπανίας για τον πρώτο αγώνα «απαράδεκτη».
 


