Μιρτσέα Λουτσέσκου: Ενός λεπτού σιγή σ’ όλες τις διοργανώσεις της UEFA - Το «αντίο» της Ομοσπονδίας

AP Photo/Adam Nurkiewicz

Onsports Team

Η UEFA ανακοίνωσε την απόφασή της για ενός λεπτού σιγή σ’ όλες τις αναμετρήσεις των προημιτελικών σε Champions League, Europa League και Conference League.

Η ποδοσφαιρική κοινότητα θρηνεί την απώλεια ενός από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους του αθλήματος, καθώς ο Μιρτσέα Λουτσέσκου «έφυγε» την Μ. Τρίτη (07/04) στο Βουκουρέστι, σε ηλικία 80 ετών.

Η UEFA έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, χαρακτηρίζοντας τον Λουτσέσκου «ξεχωριστό άνθρωπο με σπάνια ποδοσφαιρική ευφυΐα». Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, απέτισε φόρο τιμής σε «έναν από τους πραγματικά ξεχωριστούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου, έναν άνθρωπο με σπάνια ποδοσφαιρική ευφυΐα, αξιοσημείωτη αξιοπρέπεια και πάθος».

Η UEFA αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των προημιτελικών του Champions League, Europa League και Conference League, πριν τη σέντρα των αγώνων, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον θρυλικό προπονητή. Το μέτρο θα ισχύσει τόσο στα ματς της Μ. Τετάρτης (08/04) όσο και σ’ αυτά της Μ. Πέμπτης (09/04), περιλαμβάνοντας τις αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ.

«Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο, καθώς αποχαιρετούμε έναν θρύλο του αθλήματός μας. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με τον οποίο είχα το προνόμιο να περάσω χρόνο αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Με αυτά τα λόγια, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αφήνει πίσω του μια κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει, ενώ τα ευρωπαϊκά γήπεδα θα σιωπήσουν για ένα λεπτό στη μνήμη του πριν από κάθε αγώνα των κορυφαίων διοργανώσεων.