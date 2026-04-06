Ο Νίκολιτς έχει φτιάξει μια ΑΕΚ που είναι «χαμαιλέοντας»

Η ΑΕΚ πήγε απόλυτα προετοιμασμένη στο Φάληρο και πήρε αυτό που ήθελε και βάση της εικόνας της άξιζε πέρα για πέρα, επιβεβαιώνοντας ξανά την εξαιρετική δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει φτιάξει μια ομάδα «χαμαιλέοντα».

Το μίνι πρωτάθλημα των playoffs είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη regular season… Συμφωνούμε! Αλλά δεν παύει να υπάρχουν κάποιες σταθερές στην εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Μετά τη διακοπή, από τη μια ο Ολυμπιακός κι ο ΠΑΟΚ συνέχισαν από εκεί που είχαν… μείνει, έχοντας προβληματική εικόνα κι από την άλλη η ΑΕΚ παρουσιάστηκε απόλυτα έτοιμη και προετοιμασμένη για ένα κρίσιμο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μην ξεχνάμε ότι οι «κιτρινόμαυροι» δεν είναι τυχαία στην κορυφή, είναι η ομάδα που από τον περασμένο Δεκέμβριο βρίσκεται μόνιμα στην πρώτη θέση, είτε μόνη της, είτε με συγκάτοικο. Επί της ουσίας ήταν η ομάδα που κυνηγούσαν κι όχι εκείνη που κυνηγούσε. Ενδεχομένως, μάλιστα, να άξιζε να μπει και με μεγαλύτερη διαφορά στα playoffs κι αυτό φάνηκε και στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ πήγε στο Φάληρο κι επιβεβαίωσε ότι είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλει στο γήπεδο και προσαρμόζει το παιχνίδι της με τρόπο ώστε ακόμα κι αν δεν είναι καλή σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού να παίρνει αυτό που θέλει. Με ποδοσφαιριστές που είναι έτοιμοι να μπουν και να βοηθήσουν όποτε τους ζητηθεί, όπως έγινε με τον Ρομπέρτο Περέιρα το βράδυ της Κυριακής (05/04).

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δημιουργήσει μια ομάδα «χαμαιλέοντα», η οποία αγωνίστηκε στο Φάληρο για να ψάξει το «διπλό» όχι «φωνάζοντας», αλλά με υπομονή και «καθαρό» μυαλό. Το πλάνο του Σέρβου βγήκε απόλυτα, «διάβασε» τον αντίπαλο και δεν πήγε με ένταση να πάρει τον έλεγχο, κάτι που συχνά φέρνει και λάθη. Δεν είχε κυριαρχία, αλλά ουσία στο παιχνίδι της η ΑΕΚ, «κλειδώνοντας» τον Ολυμπιακό και τον Νίκολιτς να κυριαρχεί του Μεντιλίμπαρ στο προπονητικό «σκάκι». Το γρήγορο γκολ του Κοϊτά βοήθησε, αλλά ακόμα κι αν δεν ερχόταν η «Ένωση» θα έψαχνε το τέρμα με τον τρόπο της και με υπομονή στο παιχνίδι της. Εν κατακλείδι, οι «κιτρινόμαυροι» δεν… κώλωσαν εκεί που την περασμένη σεζόν έκλεισε βίαια ο κύκλος μιας τριετίας και πήρε εύκολα ένα πολύ σημαντικό «διπλό», το οποίο της δίνει σοβαρό προβάδισμα.

Μέχρι εκεί, βέβαια, καθώς τίποτα δεν έχει κριθεί κι αυτό δεν είναι απλά ένα κλισέ. Υπάρχει ακόμα ανηφόρα στον δρόμο προς τον τίτλο κι αυτοί που το γνωρίζουν πρώτοι κι έχει και τη μεγαλύτερη σημασία είναι ο Μάρκο Νίκολιτς κι οι ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι φυσικά και το χάρηκαν, αλλά έδειχναν κι απόλυτα προσγειωμένοι, δείγμα της γενικότερης σωστής νοοτροπίας που επικρατεί στην ΑΕΚ. Δεν μπορούμε, πάντως, να παραγνωρίσουμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή η ομάδα του Νίκολιτς δείχνει πιο έτοιμη αγωνιστικά και πνευματικά από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ κι όσο ο Σέρβος την παρουσιάζει με τέτοια ετοιμότητα σε κάθε ματς, τότε θα συνεχίσει να έχει το πάνω χέρι. Ακολουθούν οι αγώνες με τη Ράγιο Βαγιακάνο για την «Ένωση» με στόχο μια ιστορική πρόκριση στην Ευρώπη, πριν το πλέον κομβικό ματς με τον ΠΑΟΚ.

Συνοψίζοντας, αν η ΑΕΚ δεν χάσει αυτή την ισορροπία που έχει και δεν πάει σε… υπερβολές, θα φτάσει ως το τέλος του δρόμου, ολοκληρώνοντας μια ιστορική υπέρβαση με βάση όλα τα δεδομένα της τρέχουσας σεζόν.