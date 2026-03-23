Η ΑΕΚ πέτυχε κάτι μεγαλύτερο από το +2 και το +3 πριν τα playoffs

Η ΑΕΚ μπαίνει με πλεονέκτημα στα playoffs, αλλά αυτό που έχει πετύχει κατά τη διάρκεια της regular season στη Super League έχει μεγαλύτερη αξία από το αβαντάζ των δύο και τριών βαθμών.

Ήταν 12 Μαΐου 2025 όταν η «Ένωση» έχανε 1-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με την έκτη ήττα της σε ισάριθμα ματς, έβαζε τον επίλογο μιας τραγικής σεζόν που έβαζε υποθήκη στα όνειρα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η ΑΕΚ ήταν αναγκασμένη να ξεκινήσει να «χτίζεται» με τα δεδομένα εναντίον της και να μπει σε μια νέα εποχή που κανείς δεν μπορούσε να πει με σιγουριά πού θα την οδηγούσε. Για την ακρίβεια το μόνο σίγουρο ήταν ότι οι ενδείξεις δεν έδειχναν σε καμία περίπτωση ότι 314 ημέρες αργότερα θα έκλεινε πρώτη τη regular season και θα βρισκόταν στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ποιος θα το έλεγε τότε και δεν θα τον περνούσαν για τρελό! Κι όμως η ΑΕΚ πήδηξε πίστες και στο τέλος της κανονικής περιόδου έχει πετύχει κάτι που αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα. Αρκεί κάποιος να αναλογιστεί τον ανταγωνισμό που είχε να αντιμετωπίσει, καθώς Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήταν πιο δουλεμένες ομάδες και με προπονητές που βρίσκονταν στον πάγκο τους και τα προηγούμενα χρόνια.

Η ΑΕΚ, βέβαια, δεν είναι μόνη πρώτη από τύχη ή επειδή της χαρίστηκε κάτι, μάλλον το αντίθετο, καθώς υπήρχαν περιπτώσεις που έπρεπε να παλέψει διπλά για να πάρει αυτό που άξιζε στο γήπεδο. Μάλιστα, κάποιες φορές δεν τα κατάφερε και αναγκάστηκε να απωλέσει βαθμούς λόγω ανεξήγητων και παράλογων αποφάσεων.

Επί της ουσίας, δεν είναι υπερβολή να πει κάποιος ότι η βαθμολογία δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα, καθώς αν δεν υπήρχαν αυτές οι αποφάσεις, τότε, θα μιλούσαμε για μια πρωτιά με διαφορά για την ομάδα του Νίκολιτς, η οποία κατά τη διάρκεια της σεζόν έδειξε χαρακτήρα και συνέπεια.

Η ΑΕΚ είναι αήττητη πέντε μήνες στο πρωτάθλημα, έχοντας 13 νίκες και 5 ισοπαλίες, συνεπώς κάτι καλό γίνεται στην «Ένωση», η οποία όμως πλέον μπαίνει σε νέα δεδομένα, γιατί πολύ απλά τα playoffs είναι μια διαφορετική κουβέντα. Εκεί, κάθε «παιδικό» λάθος μετράει διπλά, όπως επίσης η ανάγκη να μπουν στην εξίσωση περισσότεροι παίκτες και να «ανοίξει» το ρόστερ είναι μεγαλύτερη.

Δεν γίνεται φυσικά κάποιος να μην υπολογίσει ως παράγοντα για την τελικά έκβαση της κούρσας του τίτλου τη διαιτησία. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα από αυτές που διεκδικούν το πρωτάθλημα που δεν περνάει ούτε απ’ έξω από τα κέντρα αποφάσεων, συνεπώς παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε τι βαθμό θα επηρεάσουν οι διαιτητικές αποφάσεις.

ΥΓ. Φυσικά και τίποτα δεν έχει κριθεί, όπως επίσης αυτό το +2 δεν την κάνει φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό, όμως, ότι η ΑΕΚ είναι στην κορυφή, καθώς εκτός των παραπάνω αποδεικνύει ότι οι συνδιεκδικητές της δεν είναι άτρωτοι, παρά την έπαρση που επιδεικνύουν κατά καιρούς.