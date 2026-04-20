Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι να κάνετε για τυχόν τροποποιήσεις

Υποβλήθηκαν οι αυτοματοποιημένες φορολογικές δηλώσεις - Οι προθεσμίες για αλλαγές

Έληξε την Πέμπτη 16 Απριλίου η προθεσμία για οριστική υποβολή των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων 2026. Από τις 17 Απριλίου, οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρούν σε τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, διορθώνοντας τυχόν λάθη.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να στέλνουν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο έως και τις 15 Ιουλίου.

Τι ισχύει για την έκπτωση 4-3-2% στον φόρο εισοδήματος

Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως έχει παραταθεί έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται πως έκπτωση 3% δικαιούνται όσοι οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους το διάστημα 1/5 έως 15/6 και έκπτωση 2% δικαιούνται όσοι το κάνουν το διάστημα 16/6 έως 15/7.

Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση είναι να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος εφάπαξ.