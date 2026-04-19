Πρωτομαγιά: Τι μέρα «πέφτει» φέτος - Οι υπόλοιπες αργίες του 2026
Onsports Team 19 Απριλίου 2026, 05:04
Τα επόμενα τριήμερα και οι ευκαιρίες για αποδράσεις μετά το Πάσχα

Μπορεί το Πάσχα να πέρασε μόλις, ωστόσο ένα διάλειμμα για ξεκούραση δεν είναι ποτέ αρκετό και έτσι αρκετοί ηδη ψάχνουν τις επόμενες αργίες του 2026 και τις ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις ή στιγμές χαλάρωσης.

Πρώτη τέτοια ευκαιρία είναι η Πρωτομαγιά, που «πέφτει» και Παρασκευή, δημιουργώντας μια ιδανική ευκαιρία για τριήμερο, σύντομες εξορμήσεις στην εξοχή, city breaks ή απλώς για ξεκούραση χωρίς την ανάγκη επιπλέον άδειες.

Ακολουθεί η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, την 1η Ιουνίου, προσφέροντας ακόμη ένα τριήμερο, αυτή τη φορά στην αρχή του καλοκαιριού, ιδανικό για τις πρώτες εξορμήσεις στη θάλασσα.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, «πέφτει» φέτος Σάββατο, γεγονός που δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο, ωστόσο αποτελεί καλή ευκαιρία για μεγαλύτερες διακοπές με τη χρήση ολιγοήμερης άδειας.

Στη συνέχεια, η 28η Οκτωβρίου, επέτειος του «Όχι», είναι ημέρα Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, εφόσον συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που φέτος «πέφτουν» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο, ιδανικό για χειμερινές αποδράσεις. Η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

 



