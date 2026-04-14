Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Πού αναμένονται λασποβροχές
Onsports Team 14 Απριλίου 2026, 05:04
Με υψηλές θερμοκρασίες, σκόνη και τοπικές λασποβροχές θα κυλήσει ο καιρός της εβδομάδας που ανοίγεται μπροστά μας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει σε μεγάλο μέρος της χώρας κατά πολύ τους 21-22 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή από την Τρίτη και έπειτα.

Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού από τον Γιάννη Καλλιάνο

Με υψηλότερες θερμοκρασίες, σκόνη και τοπικές λασποβροχές ο καιρός αυτής της εβδομάδας.

  • Με θερμοκρασίες πιο αυξημένες σε σχέση με την εποχή θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον ήπιας και σχετικά θερμής ανοιξιάτικης περιόδου που δεν θα λείψουν όμως οι τοπικές βροχές.
  • Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας θα αποτελέσει η παρουσία αφρικανικής σκόνης, η οποία από την Τρίτη και κυρίως στη συνέχεια θα καταστεί ιδιαίτερα αισθητή. Οι συγκεντρώσεις της θα είναι αυξημένες, περιορίζοντας κατά τόπους την ορατότητα και επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές λασποβροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Πέμπτη στην Κρήτη και πιθανότατα την Παρασκευή στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

 



Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Πού αναμένονται λασποβροχές
