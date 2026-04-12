Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Μπορεί τα σχολεία να έκλεισαν για τις διακοπές του Πάσχα προκειμένου να ευχαριστηθούν μαθητές και γονείς μερικές στιγμές χαλάρωσης, ωστόσο πλέον έχει αρχίσει να «ξεθολώνει το τοπίο» σχετικά με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη τρέχουσα σχολική χρονιά, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα τόσο των εξετάσεων όσο για τη διαδικασία των Πανελληνίων.

Λήξη μαθημάτων στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η ολοκλήρωση των μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά της χώρας ορίζεται για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δεδομένης της επανέναρξης των μαθημάτων την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, δίνεται στους νεαρούς μαθητές διάστημα σχεδόν 3 μηνών για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξατομικεύεται σε αναλογία τόσο με το χρονοδιάγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, όσο και με τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Γυμνάσια

Σύμφωνα με δημοσίευση του Υπουργείου Παιδείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφασίστηκε η ολοκλήρωση των μαθημάτων των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 27η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη.

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίζεται από την Τρίτη, 2 Ιουνίου έως και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου.

Λύκεια

Αντίστοιχα, το Υπουργείο Παιδείας, διαμορφώνει το χρονοδιάγραμμα των Λυκείων ώστε να διεξαχθούν ομαλά, πρώτα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και έπειτα οι Πανελλήνιες για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου.

Ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2025-2026 των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 15η Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή.

Αμέσως μετά θα λάβουν χώρα οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου και οι απολυτήριες εξετάσεις για αυτούς της Γ’ Λυκείου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.