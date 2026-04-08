Ο πληθυσμός της Γης έχει ξεπεράσει τη χωρητικότητα του πλανήτη, υποδεικνύει μελέτη

Onsports Team

Η ανθρωπότητα ζει πέρα από τα όρια αυτού που μπορεί να υποστηρίξει ο πλανήτης Γη

Ο ανθρώπινος πληθυσμός έχει ήδη αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό και έχει τόσο υψηλές απαιτήσεις, ώστε η Γη δεν μπορεί να τον συντηρήσει με βιώσιμο τρόπο στα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης, προειδοποιεί μια νέα μελέτη.

Με βάση δεδομένα πληθυσμού που καλύπτουν διάστημα άνω των δύο αιώνων, μια ομάδα με επικεφαλής τον Κόρεϊ Μπράντσοου από το Πανεπιστήμιο Flinders της Αυστραλίας διαπίστωσε ότι η ανθρωπότητα ζει πολύ πέρα από τα όρια αυτού που μπορεί να υποστηρίξει ο πλανήτης μας μακροπρόθεσμα.

Οι οικολόγοι περιγράφουν την ικανότητα ενός περιβάλλοντος να συντηρεί τον πληθυσμό ενός είδους ως τη «φέρουσα ικανότητά» του. Πρόκειται για μια εκτίμηση του αριθμού των ατόμων ενός συγκεκριμένου είδους που μπορούν να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα, με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τον ρυθμό αναγέννησης αυτών των πόρων.

Το δικό μας είδος, ο Homo sapiens, είναι ιδιαίτερα ικανό να ξεπερνά τα όρια αυτής της φέρουσας ικανότητας, χάρη στην τάση μας να αναζητούμε τεχνολογικές λύσεις για να υπερνικήσουμε τους φυσικούς περιορισμούς της ανανέωσης των πόρων – ειδικά μέσω της εκμετάλλευσης ορυκτών καυσίμων.

«Η Γη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πόρους. Δεν μπορεί να υποστηρίξει ούτε τη σημερινή ζήτηση χωρίς σημαντικές αλλαγές, με τα ευρήματά μας να δείχνουν ότι πιέζουμε τον πλανήτη περισσότερο από ό,τι μπορεί να αντέξει», λέει ο Μπράντσοου.

Διαπίστωσαν ότι πριν από τη δεκαετία του 1950, ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξανόταν με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο ρυθμός αυτός άρχισε να επιβραδύνεται, αν και ο πληθυσμός συνέχισε να αυξάνεται.

«Αυτή η μεταβολή σηματοδότησε την αρχή αυτού που ονομάζουμε “αρνητική δημογραφική φάση”», λέει ο Μπράντσοου.

«Αυτό σημαίνει ότι η προσθήκη περισσότερων ανθρώπων δεν μεταφράζεται πλέον σε ταχύτερη ανάπτυξη. Όταν εξετάσαμε αυτή τη φάση, διαπιστώσαμε ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι πιθανό να κορυφωθεί κάπου μεταξύ 11,7 και 12,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2060 ή του 2070, αν διατηρηθούν οι τρέχουσες τάσεις».

Περίπου 12 δισεκατομμύρια είναι η απόλυτη μέγιστη εκτιμώμενη φέρουσα ικανότητα, αλλά απέχει πολύ από το βέλτιστο όριο με τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης πόρων, τα οποία ο Μπράντσοου και η ομάδα του υπολογίζουν στα 2,5 δισεκατομμύρια.

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που διερευνά τις σχέσεις μεταξύ του ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού ανά κάτοικο και του μακροπρόθεσμου μέσου μεγέθους του πληθυσμού.

Αλλά ακόμη και με αυτούς τους βραδύτερους ρυθμούς αύξησης, ο πληθυσμός μας βρίσκεται ήδη πολύ πάνω από τη βιώσιμη φέρουσα ικανότητα που δίνουν τα μοντέλα της ερευνητικής ομάδας.

Ωστόσο, ενώ αν και η μελέτη σκιαγραφεί μια μάλλον ασφυκτική εικόνα της ανθρώπινης ζωής στη Γη, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο χρόνος δεν έχει εξαντληθεί ακόμη.

«Η Γη δεν μπορεί να συντηρήσει τον μελλοντικό ανθρώπινο πληθυσμό, ούτε καν τον σημερινό, χωρίς μια ριζική αναθεώρηση των κοινωνικοπολιτισμικών πρακτικών χρήσης της γης, του νερού, της ενέργειας, της βιοποικιλότητας και άλλων πόρων», γράφουν οι συγγραφείς της μελέτης.

«Μικρότεροι πληθυσμοί με χαμηλότερη κατανάλωση δημιουργούν καλύτερα αποτελέσματα τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη», λέει ο Μπράντσοου. «Το περιθώριο για δράση στενεύει, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή είναι ακόμα εφικτή αν οι χώρες συνεργαστούν».

Όπως συμβαίνει με κάθε μοντελοποίηση παγκόσμιας κλίμακας, υπάρχουν περιορισμοί.

Υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές που εξελίσσονται στη Γη ανά πάσα στιγμή για να μπορούν οι επιστήμονες να λάβουν υπόψη όλα όσα επηρεάζουν το μέγεθος του πληθυσμού, το ρυθμό αλλαγής και τη φέρουσα ικανότητα, οπότε αυτοί οι αριθμοί πρέπει να θεωρηθούν ως εκτιμήσεις που ισχύουν μόνο εντός των ορίων των συνόλων δεδομένων στα οποία βασίστηκαν.

Η φέρουσα ικανότητα έχει επίσης ανησυχητικές ηθικές επιπτώσεις: δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι στη Γη τις ίδιες ευκαιρίες, ούτε καταναλώνουν τους ίδιους πόρους, και οι συζητήσεις γύρω από τα μέτρα ελέγχου του πληθυσμού είναι συχνά γεμάτες ρατσισμό και διακρίσεις λόγω αναπηρίας.

«Η τραγωδία είναι ότι η ανθρώπινη προσπάθεια έχει παρακάμψει τους τελικά αναπόφευκτους διορθωτικούς κύκλους ανατροφοδότησης που επιβάλλει η φέρουσα ικανότητα, χωρίς να τους αντικαταστήσει με ανθρώπινες και φιλικές προς το περιβάλλον διορθωτικές ανατροφοδοτήσεις», καταλήγουν οι συγγραφείς.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Research Letters.