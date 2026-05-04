Πώς ζήσαμε την εκκίνηση της F1 μέσα από το GP του Miami

H 6η στροφή της φετινής F1 στο Grand Prix του Μαϊάμι έδειξε πως η Mercedes έχει το πάνω χέρι, ακόμα και αν η McLaren άρχισε να κάνει δειλά-δειλά την αντεπίθεσή της.

Ο Κίμι Αντονέλι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και στα 19 του χρόνια απολαμβάνει την κορυφή στον βαθμολογικό πίνακα, πάνω μόνο από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ (4ος) ο οποίος κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ατυχία του Σαρλ Λεκλέρκ που κατρακύλησε στην 8η θέση, την ώρα που τόσο ο Λάντο Νόρις (2ος), όσο και ο Όσκαρ Πιάστρι (3ος) συνέθεσαν το τελικό βάθρο.

Πέρα από τη νίκη της Mercedes, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ολόκληρο το τριήμερο στο Grand Prix του Miami μαζί με την Allwyn και την ομάδα της McLaren ως official partner τους.

McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during a sprint auto race at the Miami Formula One Grand Prix, Saturday, May 2, 2026, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell, Pool) Pool AP

Η εμπειρία της εκκίνησης είναι το κάτι άλλο

Αν είσαι λάτρης της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δεν θες να χάνεις στιγμή από τον αγώνα. Αν όμως ξέρεις τι αξίζει πραγματικά αυτό είναι ο «χαμός» της εκκίνησης.

Είναι η στιγμή που σβήνουν τα φώτα, η αδρεναλίνη χτυπάει…κόκκινο, και με το άκουσμα των κινητήρων που παίρνουν προς νιώθεις την τρίχα να είναι «κάγκελο».

Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει τρόπος να το περιγράψεις με λόγια, παρά μόνο αν έχεις απαθανατίσει τη στιγμή.