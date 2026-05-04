Τι να ακούσεις στο Spotify όταν γυμνάζεσαι μόνος

Αν έχεις τα σωστά tracks, δεν είσαι ποτέ πραγματικά μόνος.

Χρήστος Κάβουρας

Η solo γυμναστική δεν είναι τιμωρία, ενδεχομένως να είναι και ό,τι πιο κοντινό σε τελετουργία. Είναι εκείνη η ώρα της ημέρας που δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν, εκτός από τον ίδιο σου τον εαυτό σου. Και σε αυτή τη φάση, η μουσική είναι το απόλυτο τονωτικό. Είναι ο κόουτς, το καύσιμο που θα σε κρατήσει στο σετ όταν οι επαναλήψεις αρχίζουν να βαραίνουν και το μυαλό ψάχνει δικαιολογίες να εγκαταλείψει.

Αν ιδρώνεις μόνος σου, τότε το Spotify γίνεται ο προσωπικός σου DJ. Και όχι, δεν αρκεί ένα random playlist. Θέλει κατεύθυνση και κυρίως attitude.




Τι να επιλέξεις όμως;

Ξεκίνα με κάτι που σε βάζει στο mood χωρίς να σε εξαντλεί από το πρώτο λεπτό. Μιλάμε για mid-tempo beats, λίγο hip-hop, λίγο electronic, κομμάτια που σε “ξυπνάνε” χωρίς να σε πετάνε κατευθείαν στο κόκκινο. Να θυμάσαι, ζέσταμα κάνεις, δεν προσπαθείς να το… τερματίσεις.

Όταν όμως μπεις στο κυρίως πρόγραμμα, εκεί αλλάζεις στιλ. Ανέβασε ένταση, αύξησε τον ρυθμό, αλλά και lyrics που θα αγγίξουν το συναίσθημά σου. Στόχος είναι η εξύψωση της αυτοπεποίθησης, ενώ μπορείς να γυρίσεις και σε hard techno αν είσαι σε φάση να πατήσεις γκάζι.

Είπαμε, θες ρυθμό που σε σπρώχνει, δεν σε χαϊδεύει. Κάθε drop και μία επανάληψη. Κάθε beat και μία ανάσα πιο κοντά στο όριο.

Σημειώνουμε κάπου εδώ πως υπάρχουν μέρες που χρειάζεσαι και λίγο rock μέσα στο πρόγραμμα, εκεί που το σώμα λέει «ως εδώ» και το μυαλό απαντά «ούτε καν». Κιθάρες, ένταση, ιδρώτας. Δεν είναι για όλους, αλλά αν σε πιάσει, δεν υπάρχει επιστροφή.




Και για το τέλος;

Cool down, κάτι πιο χαλαρό electronic, ίσως πιο instrumental ή ambient για να κατεβάσεις στροφές. Είναι το σημείο που αφήνεις την ένταση να φύγει και κρατάς μόνο την αίσθηση ότι έκανες αυτό που έπρεπε. Μην το υποτιμάς καθόλου.

Το μυστικό σε ό,τι και αν επιλέξεις είναι ότι η μουσική πρέπει να σε εκφράζει. Δεν υπάρχει «σωστή» playlist, αλλά αυτό που σε κάνει να μην πατάς skip. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να θέλει να σηκώσει κι άλλα κιλά ή να τρέξει λίγο πιο γρήγορα επειδή παίζει το σωστό κομμάτι, τότε το έχεις βρει.

