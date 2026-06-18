Αρχίζει η 2η αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Η 1η αγωνιστική των ομίλων ολοκληρώθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σήμερα ξεκινάει η 2η. Στον 1ο όμιλο παίζουν, στις 19:00, η Τσεχία με τη Νότια Αφρική και στις 04:00 το πρωί της Πέμπτης, το Μεξικό με τη Νότια Κορέα. Με το δεξί μπήκαν στον όμιλο το Μεξικό και η Νότια Κορέα, αφού κέρδισαν στα πρώτα παιχνίδια τους τη Νότια Αφρική με 2-0 και την Τσεχία με 2-1, αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα του 2ου ομίλου περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ελβετία-Βοσνία Ερζεγοβίνη (22:00) και Καναδάς-Κατάρ (Πέμπτη, 01:00). Ισόπαλοι με 1-1 έληξαν οι πρώτοι αγώνες, Καναδάς-Βοσνία Ερζεγοβίνη και Κατάρ-Ελβετία. Και οι 4 ομάδες επομένως έχουν από 1 βαθμό και 1-1 τέρματα.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* με Bet Builder για τους αγώνες του 2ου ομίλου, Τσεχία-Νότια Αφρική ή Ελβετία-Βοσνία Ερζεγοβίνη.

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Τσεχία-Νότια Αφρική

Over 0,5 γκολ Τσεχία & Over 5,5 κόρνερ Τσεχία Να σκοράρει ο Πάτρικ Σικ Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Ελβετία-Βοσνία Ερζεγοβίνη

Ο Ρούμπεν Βάργκας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Ελβετία να κερδίσει Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8,5 κόρνερ Να σκοράρει ο Μπριλ Εμπολό

Καναδάς-Κατάρ

Ο Καναδάς να κερδίσει & Over 10,5 κόρνερ Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1 Over 1,5 γκολ ο Καναδάς & Over 6,5 κόρνερ ο Καναδάς

Μεξικό-Νότια Κορέα

Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ Η Ν. Κορέα να κερδίσει & Over 8,5 κόρνερ Ο Ραούλ Χιμένεθ να σκοράρει & το Μεξικό να κερδίσει

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