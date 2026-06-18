Αρχίζει η 2η αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Το παιχνίδι σου τα Σπάει και στο Παγκόσμιο με Σούπερ Προσφορά Γνωριμίας* Χωρίς Κατάθεση!

Αρχίζει η 2η αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr
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Η 1η αγωνιστική των ομίλων ολοκληρώθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σήμερα ξεκινάει η 2η. Στον 1ο όμιλο παίζουν, στις 19:00, η Τσεχία με τη Νότια Αφρική και στις 04:00 το πρωί της Πέμπτης, το Μεξικό με τη Νότια Κορέα. Με το δεξί μπήκαν στον όμιλο το Μεξικό και η Νότια Κορέα, αφού κέρδισαν στα πρώτα παιχνίδια τους τη Νότια Αφρική με 2-0 και την Τσεχία με 2-1, αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα του 2ου ομίλου περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ελβετία-Βοσνία Ερζεγοβίνη (22:00) και Καναδάς-Κατάρ (Πέμπτη, 01:00). Ισόπαλοι με 1-1 έληξαν οι πρώτοι αγώνες, Καναδάς-Βοσνία Ερζεγοβίνη και Κατάρ-Ελβετία. Και οι 4 ομάδες επομένως έχουν από 1 βαθμό και 1-1 τέρματα.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* με Bet Builder για τους αγώνες του 2ου ομίλου, Τσεχία-Νότια Αφρική ή Ελβετία-Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένα bet builder ready* και ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρονται από το Pamestoixima.gr για τα ματς της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις για τους αγώνες του 1ου και του 2ου ομίλου:

Τσεχία-Νότια Αφρική

Over 0,5 γκολ Τσεχία & Over 5,5 κόρνερ Τσεχία Να σκοράρει ο Πάτρικ Σικ Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Ελβετία-Βοσνία Ερζεγοβίνη

Ο Ρούμπεν Βάργκας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Ελβετία να κερδίσει Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8,5 κόρνερ Να σκοράρει ο Μπριλ Εμπολό

Καναδάς-Κατάρ

Ο Καναδάς να κερδίσει & Over 10,5 κόρνερ Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1 Over 1,5 γκολ ο Καναδάς & Over 6,5 κόρνερ ο Καναδάς

Μεξικό-Νότια Κορέα

Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ Η Ν. Κορέα να κερδίσει & Over 8,5 κόρνερ Ο Ραούλ Χιμένεθ να σκοράρει & το Μεξικό να κερδίσει

Στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Pamestoixima.gr προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες Boost Νίκης*, Bet Lock*, 2 & Έληξε* και Επιστροφή Χρημάτων*, καθώς και καθημερινό promo calendar.

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Στο Pamestoixima.gr μπαίνεις στον ρυθμό του Παγκοσμίου με μοναδικά δώρα και δύο πίτσες εντελώς δωρεάν*, για να απολαύσεις τη μεγάλη διοργάνωση στο έπακρο!

Κι επειδή στο Pamestoixima.gr και το δικό σου παιχνίδι τα «σπάει», μπορείς να απολαύσεις τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση με μια σούπερ τετραπλή προσφορά! Έως 5.150 δώρα* μπορούν να γίνουν δικά σου, όπως και 2 πίτσες εντελώς δωρεάν, με το promo code PIZZAFAN!

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